El supermercado que está liquidando artículos de playa: dónde conseguirlos
Una reconocida cadena lanzó una promoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Coto lanzó una fuerte campaña de descuentos para productos de playa, con rebajas que llegan hasta el 50% en un amplio abanico de artículos.
La promoción abarca reposeras, sombrillas, conservadoras, heladeritas, sillas plegables, lonas, inflables, piletas, juegos para niños, bolsos térmicos y artículos de camping liviano, entre otros productos clave del verano. En muchos casos, los descuentos se aplican directamente en góndola y no requieren pagos con tarjetas específicas ni adhesión a programas bancarios.
Las promociones en reposeras y artículos de playa
Las rebajas más agresivas se concentran en productos seleccionados de temporadas anteriores, aunque también hay descuentos relevantes en artículos de primera marca. Por ejemplo, reposeras plegables muestran rebajas del 30% al 40%, mientras que conservadoras y sombrillas alcanzan descuentos de hasta el 50% sobre el precio de lista.
"Hoy el cliente compara más, recorre y prioriza ofertas claras. Las categorías de playa son muy sensibles al precio", reconocen en el sector supermercadista.
El movimiento de Coto no es aislado. En las últimas semanas, distintas cadenas reforzaron sus acciones comerciales para captar al consumidor veraniego, con ofertas agresivas, cuotas sin interés y descuentos directos, especialmente en productos no esenciales. En ese escenario, el supermercado busca diferenciarse con una propuesta integral: alimentos, bebidas y equipamiento para la playa en un solo lugar.
Otro punto destacado es que muchas de las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en el canal online, con la posibilidad de retiro en sucursal o envío a domicilio, una modalidad cada vez más elegida por los consumidores que organizan sus vacaciones con anticipación.
La campaña también refleja un cambio en el comportamiento del gasto: frente a vacaciones más cortas o escapadas de fin de semana, los consumidores priorizan equiparse una sola vez y reutilizar los productos, lo que explica el interés por aprovechar rebajas significativas antes de viajar.
Con estas ofertas, Coto busca capitalizar la temporada alta y reforzar su posicionamiento en categorías estacionales, en un verano donde el precio vuelve a ser el principal factor de decisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario