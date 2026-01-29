El supermercado que está liquidando artículos de playa: dónde conseguirlos.

Otro punto destacado es que muchas de las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en el canal online, con la posibilidad de retiro en sucursal o envío a domicilio, una modalidad cada vez más elegida por los consumidores que organizan sus vacaciones con anticipación.

La campaña también refleja un cambio en el comportamiento del gasto: frente a vacaciones más cortas o escapadas de fin de semana, los consumidores priorizan equiparse una sola vez y reutilizar los productos, lo que explica el interés por aprovechar rebajas significativas antes de viajar.

Con estas ofertas, Coto busca capitalizar la temporada alta y reforzar su posicionamiento en categorías estacionales, en un verano donde el precio vuelve a ser el principal factor de decisión.