El truco casero para dejar las almohadas como nuevas y súper blancas

El paso a paso para blanquear las almohadas y dejarlas como nuevas

El proceso para blanquear almohadas con manchas amarillas es simple y eficaz, ideal para quienes buscan recuperar su blancura sin esfuerzo. No requiere frotar y permite lavar varias a la vez, lo que ahorra tiempo y agua.

El primer paso consiste en colocar las almohadas en una bañera con agua común y jabón para lavarropas. Se dejan en remojo durante unas cuatro horas. Luego, se escurre el agua y se vuelve a llenar la bañera, esta vez con agua caliente. Sobre las zonas amarillas se aplica percarbonato de sodio, que es distinto al bicarbonato. Se deja actuar por otras cuatro horas.

Almohadas Almohadas

Pasado ese tiempo, las almohadas se colocan en el lavarropas. Se recomienda usar solo la mitad de la cantidad habitual de detergente y elegir un ciclo largo, de al menos dos horas y media, para asegurar un buen enjuague y evitar nuevas manchas. Este método también sirve para quitar manchas amarillas de la ropa que estuvo guardada.

Es importante no aplicar esta técnica en almohadas de viscoelástica, ya que no deben mojarse. Para quienes no tienen bañera, el procedimiento se puede hacer en el lavarropas, pausando los ciclos para respetar los tiempos. Aunque se utiliza bastante agua, es una opción más sustentable que reemplazarlas, ya que la fabricación de una almohada nueva consume más de 3.000 litros. Hacerlo con varias piezas a la vez mejora aún más el aprovechamiento del recurso.