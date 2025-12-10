El truco para limpiar el baño y dejarlo impecable: se necesita solo un ingrediente

Este método permite que las canillas y los accesorios metálicos recuperen su brillo natural, manteniendo el baño limpio y presentable. Además, al ser un procedimiento casero, evita químicos fuertes y protege las superficies, convirtiéndose en una solución práctica para quienes buscan mantener el hogar impecable sin gastar demasiado ni invertir mucho tiempo.