El truco para limpiar el baño y dejarlo impecable: se necesita solo un ingrediente
Con un truco casero fácil y económico, podés limpiar las griferías y dejar el baño brillante, sin esfuerzo y con resultados que sorprenden.
La grifería del baño suele ensuciarse con facilidad por el uso diario, y muchas veces resulta complicado dejarla impecable. Sin embargo, con un truco casero sencillo y económico, es posible eliminar la suciedad acumulada sin recurrir a productos agresivos. Solo se necesitan algunos pasos fáciles y rápidos que garantizan resultados visibles al instante.
Este método permite que las canillas y los accesorios metálicos recuperen su brillo natural, manteniendo el baño limpio y presentable. Además, al ser un procedimiento casero, evita químicos fuertes y protege las superficies, convirtiéndose en una solución práctica para quienes buscan mantener el hogar impecable sin gastar demasiado ni invertir mucho tiempo.
El paso a paso para dejar el baño impecable
Mejorar la limpieza del baño puede ser mucho más simple de lo que parece, utilizando solo ingredientes que tenemos en casa. Para dejar la grifería como nueva, se recomienda seguir estos pasos:
- Colocar en un recipiente dos cucharadas de suavizante para ropa.
- Agregar una cucharada de sal.
- Incorporar una cucharada de lavaplatos.
- Sumar una cucharada de agua oxigenada.
- Añadir un vaso de agua para diluir los ingredientes y mezclar todo.
- Pasar la mezcla a una botella o pote cómodo, como los de lavaplatos o limpiavidrios, para facilitar la limpieza.
Con esta preparación, se pueden remover manchas de agua en la ducha, dejar brillosa la grifería del lavamanos e inodoros, y también se recomienda para cerámicas y vidrios del baño.
Además, la sal tiene múltiples usos dentro del hogar. Para limpiar y desodorizar sillones, se sugiere:
- Colocar una cucharada de sal en un recipiente.
- Añadir un chorrito de lavaplatos.
- Incorporar una cucharada de suavizante.
- Disolver la mezcla con abundante agua.
- Mojar un paño con la preparación y limpiar toda la superficie del sillón.
Este método permite eliminar malos olores, polvo y manchas de forma efectiva, ofreciendo un resultado práctico, económico y seguro
