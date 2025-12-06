El paso a paso sencillo para eliminar las manchas de pasto en la ropa

Después del remojo y la limpieza, el pantalón queda completamente libre de manchas y vuelve a lucir un blanco nítido, lo que confirma la eficacia del truco casero que se volvió furor en TikTok.

La publicación generó una ola de comentarios y miles de reproducciones. Entre las reacciones más destacadas, una usuaria comentó que no conocía este procedimiento, mientras que otra señaló que pensaba probarlo para ver si conseguía el mismo resultado. Incluso alguien consultó qué era exactamente sol u mel.

La autora explicó que se trata de un limpiador 3 en 1 que potencia la acción contra las manchas y se disuelve con facilidad, ideal para estos casos en los que la tela queda muy comprometida.