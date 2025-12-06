El paso a paso sencillo para eliminar las manchas de pasto en la ropa
Una creadora en TikTok se volvió viral al mostrar un truco casero que deja los pantalones impecables, casi como recién salidos del local.
La moda digital sigue sumando ideas que resuelven problemas cotidianos y esta vez el boom llega con un truco casero que se volvió tendencia por su simpleza y eficacia. La propuesta apunta a recuperar pantalones manchados con pasto, una situación bastante común cuando la tela es clara y queda marcada con ese verde intenso que cuesta sacar.
En TikTok, la creadora Lucía Martínez Jimén (@lumateji) publicó un video donde detalla el procedimiento completo para limpiar la prenda sin esfuerzo. En su contenido muestra cómo estaba el pantalón antes del lavado y explica cada paso para devolverle el color original.
La publicación acumuló miles de reproducciones gracias a la solución práctica que ofrece para quienes buscan dejar la ropa impecable sin recurrir a productos caros.
El paso a paso para eliminar las manchas de pasto de la ropa
El video continúa con la creadora detallando el proceso y señalando el primer paso, que consiste en remojar la prenda con el quitamanchas de preferencia. Aclara que alcanza con un sobrecito del producto y una tapita de sol u mel.
También advierte que, según la intensidad del verde, puede ser necesario tallar con un poco de fuerza porque estas marcas suelen ser bastante rebeldes. Aun así, el método demuestra ser efectivo.
Después del remojo y la limpieza, el pantalón queda completamente libre de manchas y vuelve a lucir un blanco nítido, lo que confirma la eficacia del truco casero que se volvió furor en TikTok.
La publicación generó una ola de comentarios y miles de reproducciones. Entre las reacciones más destacadas, una usuaria comentó que no conocía este procedimiento, mientras que otra señaló que pensaba probarlo para ver si conseguía el mismo resultado. Incluso alguien consultó qué era exactamente sol u mel.
La autora explicó que se trata de un limpiador 3 en 1 que potencia la acción contra las manchas y se disuelve con facilidad, ideal para estos casos en los que la tela queda muy comprometida.
