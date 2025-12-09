El truco para secar sábanas y toallas sin que queden con olor a humedad

La clave arranca en el lavado. Conviene elegir un ciclo corto en el lavarropas y activar un buen centrifugado para que las prendas salgan húmedas, pero no totalmente empapadas. Ese detalle acorta muchísimo el tiempo de secado. Una vez que termina el programa, lo ideal es sacar enseguida las sábanas y toallas del tambor. Dejarlas adentro demasiado tiempo favorece que aparezca el olor a encierro. También es útil sacudirlas bien antes de colgarlas, así se estiran mejor y se airean más rápido.