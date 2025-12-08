No sabías: el truco casero para evitar que las bananas se pasen

El tiktoker que mostró este método suele compartir hacks rápidos para la casa y, entre ellos, reveló otra solución simple para que los tomates no se pasen tan rápido. Solo hace falta un tramo de cinta adhesiva, ya sea transparente o cinta aisladora. El secreto es cubrir el pequeño botón donde el tomate se une al tallo y guardarlo boca abajo, apoyado sobre ese punto. Ese mini sellado frena su deterioro y permite mantenerlos frescos por más tiempo.

