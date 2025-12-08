No sabías: el truco casero para evitar que las bananas se pasen
Un clip viral de TikTok revela un truco casero sencillo y efectivo para que las bananas se mantengan firmes por más tiempo sin oscurecerse ni ablandarse.
Las bananas se consiguen todo el año, aunque muchas veces maduran tan rápido que terminan en la basura. Para evitar ese desperdicio, un creador de TikTok mostró un truco casero que promete salvarlas del clásico oscurecimiento. Cuando la fruta empieza a pasarse, la cáscara se llena de puntitos, se oscurece por completo y deja de ser comestible.
En su video, el influencer explica un método simple y barato para mantenerlas frescas por más tiempo y frenar ese proceso. Solo hace falta una vela y aprovechar la cera caliente que se derrite para aplicar la técnica.
El paso a paso para que las bananas no se maduren tan rápido
El truco casero que se volvió viral en TikTok arranca por algo clave: no separar las bananas. Lo ideal es dejarlas unidas, con el tallo intacto. Después, se prende una vela y se espera a que junte una buena base de cera derretida. Cuando ya hay suficiente, se apoya la unión de las bananas sobre la cera caliente hasta que quede completamente cubierta.
Se retira, se deja secar unos minutos y listo: esa capa sólida funciona como un escudo natural que retrasa el proceso de maduración. Una vez que la cera endurece, las bananas pueden guardarse en la alacena o directamente en la heladera.
Si no hay un recipiente que permita juntar la cera, existe otra variante igual de efectiva. Se puede inclinar la vela e ir dejando caer la cera gota a gota sobre el tallo que mantiene unidas las bananas, logrando el mismo efecto protector.
El tiktoker que mostró este método suele compartir hacks rápidos para la casa y, entre ellos, reveló otra solución simple para que los tomates no se pasen tan rápido. Solo hace falta un tramo de cinta adhesiva, ya sea transparente o cinta aisladora. El secreto es cubrir el pequeño botón donde el tomate se une al tallo y guardarlo boca abajo, apoyado sobre ese punto. Ese mini sellado frena su deterioro y permite mantenerlos frescos por más tiempo.
