El valor de la amistad, según Sócrates: por qué el filósofo comparaba a un amigo con el dinero

El planteo socrático, enraizado en la ética de la virtud, propone que saber reconocer el valor real de una persona es, en sí mismo, una forma de inteligencia emocional.

Para el filósofo ateniense, tomarse el tiempo de evaluar la autenticidad del entorno es una forma de evitar expectativas equivocadas y futuras decepciones. La idea de fondo es que el valor de una amistad no se mide por la cercanía aparente, sino por la capacidad de acompañar sin buscar nada a cambio, algo que contrasta fuertemente con los vínculos superficiales tan habituales en la actualidad.