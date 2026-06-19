El valor de la amistad, según Sócrates: por qué el filósofo comparaba a un amigo con el dinero
El histórico pensador ateniense dejó frases trascendentes sobre los vínculos que resuenan aún al día de hoy.
Sus pensamientos sobre el conocimiento, la verdad y la manera en la que las personas aprenden marcaron un antes y un después en la historia.
El filósofo griego Sócrates, nacido en Atenas en el año 470 a.C., es considerado una de las figuras más importantes del pensamiento antiguo. Aunque nunca dejó textos escritos propios, sus enseñanzas llegaron hasta la actualidad gracias principalmente a los relatos de sus discípulos.
“El amigo debería pensarse como el dinero, ya que conviene conocer su verdadero valor antes de necesitarlo”, dijo el filósofo. Qué hay detrás.
Qué significado esconde la profunda reflexión socrática sobre los vínculos verdaderos
La comparación tiene una lógica clara: así como administrar bien los ahorros permite atravesar mejor un imprevisto económico, prestar atención a cómo se comportan los allegados en los momentos tranquilos ayuda a identificar quiénes ofrecen una lealtad genuina cuando llega una situación difícil, como una enfermedad, un fracaso personal o la pérdida de alguien querido.
El planteo socrático, enraizado en la ética de la virtud, propone que saber reconocer el valor real de una persona es, en sí mismo, una forma de inteligencia emocional.
Para el filósofo ateniense, tomarse el tiempo de evaluar la autenticidad del entorno es una forma de evitar expectativas equivocadas y futuras decepciones. La idea de fondo es que el valor de una amistad no se mide por la cercanía aparente, sino por la capacidad de acompañar sin buscar nada a cambio, algo que contrasta fuertemente con los vínculos superficiales tan habituales en la actualidad.
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