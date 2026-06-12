La reflexión del filósofo David Hume: "la razón es y debe ser esclava de las pasiones"

david hume

Lejos de sonar antigua, la frase dialoga bien con debates actuales sobre psicología, neurociencia y comportamiento.

Hoy resulta más fácil aceptar que incluso las decisiones que creemos frías o calculadas están atravesadas por estados afectivos, intuiciones y sesgos. En ese sentido, Hume se adelantó a una intuición moderna: el ser humano no es una máquina lógica que a veces se emociona, sino un ser emocional que además razona.

La reflexión de David Hume

Entre los filosofos más influyentes de la historia se encuentra David Hume, nacido en Edimburgo en 1711 y fallecido en esa misma ciudad en 1776. Además de dedicarse a la filosofía, también se destacó como historiador, economista y ensayista, convirtiéndose en una figura clave del empirismo y del escepticismo moderno.

Las ideas de Hume dejaron una huella profunda en la filosofía occidental gracias a sus estudios sobre el conocimiento, la naturaleza de la mente, la causalidad y la religión. Sus trabajos impulsaron debates que continúan vigentes y sirvieron de base para el desarrollo de numerosas corrientes de pensamiento posteriores.

El aporte de este pensador sigue siendo relevante porque puso en duda conceptos que durante siglos parecían incuestionables. Entre ellos, la noción de que la razón domina por completo las decisiones humanas. A través de sus reflexiones, uno de los grandes filosofos de la historia propuso una mirada diferente sobre el comportamiento de las personas y el papel que cumplen las emociones.

Su planteo no implicaba dejar de lado el pensamiento racional, sino comprender que, en muchos casos, incluso los razonamientos más complejos están influenciados por deseos, intereses y sentimientos previos. Esta perspectiva transformó la manera en que la filosofía analiza la conducta humana y continúa siendo objeto de estudio en la actualidad.