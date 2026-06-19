Nico Occhiato rompió el silencio tras el escándalo en Luzu TV y se quejó de "la divulgación de más fake news"

NICO OCCHIATO

La desmentida de Nico Occhiato sobre la crisis de Luzu TV

El punto más esperado de su descargo estuvo centrado en los rumores que indicaban una masiva fuga de anunciantes. Occhiato desestimó por completo las versiones periodísticas que hablaban de bajas en los patrocinios y ratificó la continuidad de la cobertura integral del Mundial 2026.

"Fue divulgación de más fake news de muchas cosas que se dijeron que están erróneas. El que se jacta de eso para generar más fake news, no merece mi respeto. No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos", disparó de forma tajante.

El apoyo de la comunidad y un cierre definitivo

Para finalizar, el líder de Luzu TV se apoyó en el vínculo de fidelidad que mantiene con sus oyentes diarios y dio por cerrado el conflicto con el entorno del capitán de la Selección Argentina.

"Hay algo que tenemos nosotros es que nunca nos van a frenar nuestra comunidad. Y la comunidad va a bancar siempre cuando pasa algo que no es de mala leche. Se habló con los que se tenía que hablar y está todo más que bien, y eso es lo importante", concluyó, buscando dejar atrás el peor tembladeral mediático que le tocó afrontar a su plataforma.