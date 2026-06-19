Nico Occhiato rompió el silencio tras el escándalo en Luzu TV y se quejó de "la divulgación de más fake news"
Desde Miami, el director de Luzu TV abrió su programa de este viernes con un descargo contundente y negó haber perdido auspiciantes.
La espera terminó y Nicolás Occhiato se puso al frente del micrófono para dar la cara institucional por el canal de streaming que lidera, luego de la fuerte repercusión internacional y la ola de versiones que circularon tras el grave error informativo cometido en el programa de Florencia Peña sobre la salud del padre de Lionel Messi.
El productor aprovechó el inicio de su transmisión de este viernes desde Estados Unidos para aclarar los tantos.
Sin rodeos y de manera directa, Occhiato reconoció el impacto del episodio, pero llevó tranquilidad sobre la situación comercial de la productora y cruzó con dureza a quienes se subieron a la polémica para generar más desinformación.
En sus primeras palabras, el conductor no esquivó la responsabilidad que le toca como máximo referente de la empresa y se refirió, sin mencionarlo explícitamente, al drástico despido de la producción y de la conductora del ciclo implicado. "Voy a decir algo cortito. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal y del grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene un costo y muchos beneficios, pero tiene costos que tiene que afrontar", reflexionó.
Asimismo, el conductor intentó bajar la gravedad del fallido al catalogarlo como una falla involuntaria. "Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Dicho todo esto, hablamos con las personas que tuvimos que hablar, pedimos las disculpas, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas están bien", sostuvo.
La desmentida de Nico Occhiato sobre la crisis de Luzu TV
El punto más esperado de su descargo estuvo centrado en los rumores que indicaban una masiva fuga de anunciantes. Occhiato desestimó por completo las versiones periodísticas que hablaban de bajas en los patrocinios y ratificó la continuidad de la cobertura integral del Mundial 2026.
"Fue divulgación de más fake news de muchas cosas que se dijeron que están erróneas. El que se jacta de eso para generar más fake news, no merece mi respeto. No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos", disparó de forma tajante.
El apoyo de la comunidad y un cierre definitivo
Para finalizar, el líder de Luzu TV se apoyó en el vínculo de fidelidad que mantiene con sus oyentes diarios y dio por cerrado el conflicto con el entorno del capitán de la Selección Argentina.
"Hay algo que tenemos nosotros es que nunca nos van a frenar nuestra comunidad. Y la comunidad va a bancar siempre cuando pasa algo que no es de mala leche. Se habló con los que se tenía que hablar y está todo más que bien, y eso es lo importante", concluyó, buscando dejar atrás el peor tembladeral mediático que le tocó afrontar a su plataforma.
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