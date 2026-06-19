Manuel Adorni confirmó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

En el mismo mensaje, el jefe de ministros aprovechó para enviarle un afectuoso saludo de respaldo a quien tomará el control del atril de la Casa de Gobierno: "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".

La nueva etapa de la comunicación oficial, en medio de las polémicas

La llegada de Ravier al equipo se produce en un momento de fuerte exposición para el área de prensa. El nuevo vocero, de estrecha sintonía ideológica con el programa económico del oficialismo, tendrá la tarea de mantener el ida y vuelta diario con los periodistas acreditados y defender las directrices de la administración, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.

Con este recambio, el Gobierno nacional busca renovar el aire en un sector neurálgico del organigrama libertario, consolidando los equipos técnicos y políticos de cara a la segunda mitad del año.