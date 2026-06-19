Inédito: Flor Vigna se lanzó a una plataforma para adultos y se filtraron las fotos
Flor Vigna abrió una cuenta con suscripción paga y su nueva apuesta digital generó un fuerte revuelo entre seguidores y curiosos.
Flor Vigna volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de anunciar su llegada a una reconocida plataforma de contenido para adultos. La noticia no tardó en propagarse en redes sociales y generó una verdadera catarata de comentarios entre sus seguidores.
Según trascendió, la artista habilitó una cuenta con acceso mediante suscripción mensual, cuyo valor ronda los 10 dólares. A partir de ese lanzamiento comenzaron a circular en internet algunas de las imágenes promocionales utilizadas para presentar el perfil, lo que despertó una fuerte repercusión entre quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos.
Lejos de esquivar la exposición, Vigna explicó que se trata de una nueva apuesta laboral vinculada a la generación de contenido exclusivo para su comunidad. La ex participante de reality shows viene explorando distintos proyectos vinculados al mundo digital y esta iniciativa se suma a una etapa en la que busca diversificar sus fuentes de ingresos y fortalecer su vínculo con los fanáticos.
La decisión de incursionar en este tipo de plataformas no resulta completamente inédita dentro del universo del espectáculo. En los últimos años, numerosas figuras locales e internacionales optaron por ofrecer material exclusivo mediante suscripciones pagas, aprovechando el auge de modelos de negocio que permiten una interacción más directa con sus seguidores.
En el caso de Flor, el anuncio provocó un intenso revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron acerca de la propuesta. Mientras algunos celebraron la determinación de la artista y destacaron su perfil emprendedor, otros manifestaron sorpresa ante este viraje dentro de su carrera pública.
Lo cierto es que la novedad volvió a colocar a Vigna en el foco mediático. Con una trayectoria marcada por constantes reinvenciones, la artista apuesta una vez más a un camino diferente y desafiante, una movida que, fiel a su estilo, no pasó inadvertida y generó una resonancia inmediata en el universo digital.
Las fotos de Flor Vigna en la plataforma para adultos
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