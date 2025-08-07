Escapadas en Buenos Aires: el destino con el secreto culinario mejor guardado
Un lugar auténtico, de paisajes naturales y sabores locales que ofrece la combinación perfecta de playa, tradición y buena comida.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Para quienes buscan un destino completo y cercano a la Ciudad de Buenos Aires, existe un pequeño paraíso costero que pocos conocen. Sus paisajes tranquilos, aire puro y sabores tradicionales lo convierten en una propuesta irresistible para quienes quieren relajarse sin alejarse demasiado.
Este encantador pueblo se recuesta sobre la ribera del río, ofreciendo vistas únicas y una fuerte impronta gastronómica.
Qué se puede hacer en Santa Elena
Santa Elena es un pintoresco pueblo bonaerense ubicado en el partido de Mar Chiquita, sobre la costa del Atlántico. Se caracteriza por su tranquilidad, su entorno natural y su propuesta gastronómica, que lo han transformado en un destino ideal para una escapada corta desde la Ciudad de Buenos Aires.
La geografía de Santa Elena está dominada por paisajes costeros. Además, se destacan la laguna de Mar Chiquita, las dunas, los bosques de tamariscos y la proximidad con el mar, que le otorgan una identidad natural única y lo vuelven ideal para el descanso.
Su playa es uno de los principales atractivos. De arena suave y con un entorno agreste, invita a disfrutar de jornadas tranquilas de sol, pesca o caminatas junto al mar, con atardeceres que regalan postales inolvidables.
Las actividades en Santa Elena combinan contacto con la naturaleza y ocio. Se puede practicar pesca deportiva, recorrer senderos costeros, realizar cabalgatas, avistaje de aves o simplemente relajarse frente al mar. En temporada alta, los visitantes también encuentran ferias y eventos locales.
La gastronomía es otro de sus puntos fuertes del destino. De hecho, el pueblo ofrece platos de mar, pescados y mariscos frescos. Además, se pueden encontrar parrillas y restaurantes familiares que mantienen el espíritu casero y regional.
La Fiesta de la Empanada es el evento que más turistas convoca. Cada edición reúne a vecinos, cocineros y visitantes en torno a este clásico de la cocina argentina, con concursos, espectáculos y degustaciones que celebran la identidad culinaria del lugar.
Dónde queda Santa Elena
Santa Elena es una localidad costera dentro del partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra ubicada cerca del kilómetro 501 de la Ruta Provincial 11, y está a unos 14 kilómetros de Mar del Plata.
Cómo llegar a Santa Elena
Llegar es sencillo: se encuentra a unos 450 kilómetros de CABA y se accede por la Autovía 2, combinando luego con rutas provinciales que bordean la costa. Su ubicación permite recorrer otros destinos turísticos cercanos, como Mar del Plata y Santa Clara del Mar, que forman parte del corredor de playas del sudeste bonaerense.
