Otra alternativa es explorar los senderos entre bosques de pehuenes, árboles milenarios que representan uno de los símbolos naturales y culturales de Neuquén. También existen miradores con vistas panorámicas de lagos y montañas.

En verano, la localidad ofrece actividades como kayak, pesca deportiva, paseos en embarcaciones y trekking.

La gastronomía es otro de sus atractivos. Los restaurantes locales ofrecen platos con trucha, frutos rojos y piñones, ingredientes característicos de la región patagónica y de las tradiciones mapuches.

Dónde queda y cómo llegar a Villa Pehuenia

Villa Pehuenia está ubicada en el oeste de la provincia de Neuquén, en plena cordillera de los Andes y cerca de la frontera con Chile. Se encuentra a aproximadamente 310 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en una zona rodeada de montañas, lagos y bosques nativos.

Para llegar desde la capital provincial en auto, una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 22 hacia Zapala y continuar por las rutas provinciales 13 y 23, siguiendo las indicaciones hacia Villa Pehuenia.

Desde Buenos Aires, el recorrido terrestre supera los 1.400 kilómetros, dependiendo del punto de partida y del camino elegido. Otra opción es viajar en avión hasta Neuquén y continuar por vía terrestre.

Durante el invierno es fundamental consultar el estado de las rutas, ya que las nevadas y las bajas temperaturas pueden dificultar la circulación.

Con sus cabañas de madera, sus bosques milenarios y sus lagos cristalinos, Villa Pehuenia se presenta como uno de los destinos más encantadores de la Patagonia argentina, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y tranquilidad.