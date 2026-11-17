Paisajes de la Patagonia: el fascinante destino argentino que parece un rincón suizo y enamora a todos los visitantes
Rodeado de lagos cristalinos, bosques de araucarias y montañas, este pueblo neuquino sorprende por sus paisajes que recuerdan a los Alpes suizos.
La Patagonia argentina esconde numerosos destinos que parecen sacados de una postal europea. Entre ellos se destaca un pequeño pueblo de la provincia de Neuquén que conquista a los turistas por sus paisajes de montaña, sus lagos y sus construcciones de estilo alpino.
Ubicada en plena cordillera de los Andes, esta localidad combina bosques de araucarias milenarias, aguas cristalinas y una tranquilidad difícil de encontrar en las grandes ciudades. Su entorno natural recuerda a los tradicionales pueblos de Suiza y la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan descansar.
Además, Villa Pehuenia ofrece actividades durante todo el año, desde excursiones y caminatas en verano hasta experiencias vinculadas con la nieve durante el invierno.
Qué se puede hacer en Villa Pehuenia
Uno de los principales atractivos de Villa Pehuenia son los lagos Aluminé y Moquehue, dos espejos de agua de origen glaciar rodeados de bosques y montañas que ofrecen paisajes espectaculares durante todo el año.
Durante el invierno, los visitantes pueden disfrutar de la nieve en el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel. Allí se realizan actividades como esquí y snowboard, además de recorridos para contemplar el paisaje cordillerano.
Otra alternativa es explorar los senderos entre bosques de pehuenes, árboles milenarios que representan uno de los símbolos naturales y culturales de Neuquén. También existen miradores con vistas panorámicas de lagos y montañas.
En verano, la localidad ofrece actividades como kayak, pesca deportiva, paseos en embarcaciones y trekking.
La gastronomía es otro de sus atractivos. Los restaurantes locales ofrecen platos con trucha, frutos rojos y piñones, ingredientes característicos de la región patagónica y de las tradiciones mapuches.
Dónde queda y cómo llegar a Villa Pehuenia
Villa Pehuenia está ubicada en el oeste de la provincia de Neuquén, en plena cordillera de los Andes y cerca de la frontera con Chile. Se encuentra a aproximadamente 310 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en una zona rodeada de montañas, lagos y bosques nativos.
Para llegar desde la capital provincial en auto, una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 22 hacia Zapala y continuar por las rutas provinciales 13 y 23, siguiendo las indicaciones hacia Villa Pehuenia.
Desde Buenos Aires, el recorrido terrestre supera los 1.400 kilómetros, dependiendo del punto de partida y del camino elegido. Otra opción es viajar en avión hasta Neuquén y continuar por vía terrestre.
Durante el invierno es fundamental consultar el estado de las rutas, ya que las nevadas y las bajas temperaturas pueden dificultar la circulación.
Con sus cabañas de madera, sus bosques milenarios y sus lagos cristalinos, Villa Pehuenia se presenta como uno de los destinos más encantadores de la Patagonia argentina, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y tranquilidad.
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