Hallazgo de la NASA: qué se sabe sobre la Luna que orbita alrededor de Urano

La NASA anunció un nuevo descubrimiento que vuelve a poner al planeta Urano en el centro de la escena científica. Gracias a las observaciones del telescopio espacial James Webb. Con este hallazgo, Urano alcanza 29 lunas confirmadas, aunque los especialistas no descartan que existan aún más cuerpos pequeños orbitando a su alrededor. La detección se realizó durante una observación llevada a cabo el 2 de febrero, a partir de imágenes captadas con la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del Webb.