A tres años del campeonato mundial: el emotivo spot de la Selección Argentina
Un video cargado de emoción repasa las tres Copas del Mundo ganadas por la Scaloneta y refuerza el mensaje de unidad rumbo al próximo desafío mundialista.
La Selección Argentina eligió una fecha cargada de simbolismo para volver a conectarse con su gente y con su propia historia. A tres años exactos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo spot que no solo revive aquella inolvidable conquista, sino que también enlaza ese logro con los títulos obtenidos en 1978 y 1986.
El resultado es un homenaje audiovisual que apela a la memoria colectiva, al orgullo nacional y a la ilusión por lo que vendrá. El video fue publicado en las redes sociales oficiales del seleccionado y estuvo acompañado por un mensaje que sintetiza el espíritu de la pieza: “Brindemos con nuestras copas más lindas. ¡Feliz aniversario! Volvamos unidos a Estados Unidos”.
La frase funciona como celebración del pasado reciente, pero también como una declaración de intenciones de cara al próximo Mundial, que se disputará en suelo norteamericano. Lejos de quedarse únicamente en la nostalgia, el spot propone un puente entre generaciones y refuerza la idea de continuidad.
A lo largo del clip se exhiben las tres Copas del Mundo que levantó la Argentina: la de 1978, conseguida como anfitriona; la de 1986, con Diego Maradona como figura central en México; y la de 2022, con Lionel Messi liderando al equipo en Qatar. Las imágenes se intercalan con momentos emblemáticos de cada torneo, construyendo un relato visual que resume décadas de historia futbolera y emociones compartidas.
El recuerdo del título más reciente ocupa un lugar central. La gesta de Qatar, marcada por partidos vibrantes, definiciones dramáticas y una final inolvidable, aparece como el punto culminante de un recorrido que comenzó mucho antes. Sin embargo, el spot evita caer en un relato aislado y se apoya en los antecedentes para reforzar la idea de legado. El mensaje es claro: la gloria no es un hecho aislado, sino parte de una identidad construida a lo largo del tiempo.
En un contexto donde las redes sociales se convirtieron en un canal fundamental para la comunicación institucional, la publicación tuvo un fuerte impacto entre los hinchas. El video fue rápidamente compartido y comentado, despertando una mezcla de emoción, orgullo y expectativa. Para muchos, se trató de una oportunidad para revivir lo vivido en diciembre de 2022; para otros, una invitación a soñar nuevamente.
Con este homenaje, la Selección argentina no solo recordó un aniversario especial, sino que también reafirmó un mensaje de unidad. La mirada está puesta en el futuro, pero con los pies bien apoyados en una historia que sigue siendo motivo de celebración y referencia permanente para todo el fútbol argentino.
