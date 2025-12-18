A tres años del campeonato mundial: el emotivo spot de la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2001671974590853467&partner=&hide_thread=false CAMPEONES MUNDIALES pic.twitter.com/xU8yKp08nK — Selección Argentina (@Argentina) December 18, 2025

En un contexto donde las redes sociales se convirtieron en un canal fundamental para la comunicación institucional, la publicación tuvo un fuerte impacto entre los hinchas. El video fue rápidamente compartido y comentado, despertando una mezcla de emoción, orgullo y expectativa. Para muchos, se trató de una oportunidad para revivir lo vivido en diciembre de 2022; para otros, una invitación a soñar nuevamente.

Con este homenaje, la Selección argentina no solo recordó un aniversario especial, sino que también reafirmó un mensaje de unidad. La mirada está puesta en el futuro, pero con los pies bien apoyados en una historia que sigue siendo motivo de celebración y referencia permanente para todo el fútbol argentino.