El PRO denunció al oficialismo por la designación de autoridades de la AGN

Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria que realiza el Poder Ejecutivo Nacional que detalla sucintamente los proyectos a ser debatidos.