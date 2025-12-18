El PRO denunció al oficialismo por la designación de autoridades de la AGN
El oficialismo avanzó en Diputados, en la madrugada de este jueves, con la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación pese a que el tema no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.
El bloque de diputados del PRO denunció este jueves una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.
Según advirtieron en un comunicado difundido este jueves todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.
Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria que realiza el Poder Ejecutivo Nacional que detalla sucintamente los proyectos a ser debatidos.
El bloque del macrismo remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.
Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.
Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al gobierno de Javier Milei en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.
