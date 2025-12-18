La IA reveló cuál es la profesión que no va a dejar de existir

call center.jpg Pese al registro No llame no se aplican multas - Crédito: fmcapitalsalta.com

De acuerdo con los propios análisis de la inteligencia artificial, estas cualidades son centrales para el ejercicio de la terapia, una profesión que se mantiene firme frente a la automatización. El trabajo terapéutico se apoya en la escucha activa, el criterio emocional y la conexión interpersonal, habilidades complejas que no pueden ser replicadas por sistemas automatizados.

A diferencia de los empleos técnicos o mecánicos, el acompañamiento emocional exige una sensibilidad que va más allá del lenguaje estructurado. En contextos de crisis, ansiedad, pérdidas o búsqueda de sentido, las personas continúan recurriendo a otros seres humanos capaces de comprender desde una experiencia genuina y compartida.

Si bien la IA puede analizar patrones de conducta, simular conversaciones o sugerir enfoques terapéuticos, carece de elementos esenciales como la memoria emocional, la historia personal y la resonancia genuina. Por eso, el rol del terapeuta sigue siendo indispensable y se consolida como una de las profesiones humanas que ninguna máquina puede reemplazar.