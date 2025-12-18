Germán Martínez destrozó a Bertie Benegas Lynch en la sesión por el Presupuesto 2026: "Está en bolas"

Desconcierto libertario

Otra de las perlitas la protagonizó el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón que prácticamente se emocionó al leer uno de los tres dictámenes que llegaron al recinto de la Cámara baja para el Presupuesto 2026. En el texto encontró la perspectiva de que su provincia, Corrientes, por fin obtenga los fondos nacionales para obra pública, algo que se le niega desde diciembre de 2023, pero ese plan no era el producto del equilibrio fiscal sino de la voluntad opositora.

"No puedo dejar de agradecer, como correntino, obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto", expresó Almirón al leer una larga lista de proyectos en rutas nacionales y provinciales que empezó con un "quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del Puente Chaco - Corrientes".

mayans corrige a diputado libertario

Pero la burbuja de la ilusión se pincharía muy pronto: el bloque libertario y sus múltiples aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda había firmado un dictamen muy distinto y lo que Almirón destacó fue la expresión de deseo del dictamen de minoría logrado por el bloque de Unión por la Patria.

"No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes respecto al Puente Chaco - Corrientes, que mencionó que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27, ése es nuestro dictamen", aclaró el santafesino Martínez al tomar la palabra después de Almirón.

"Está incluido en nuestro dictamen, en el dictamen de Unión por la Patria, y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, una detrás de otra, están incluidas en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26 -que se llama 'Infraestructura federal'", señaló Martínez.

"Allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados (Raul) Hadad y (Nancy) Sand", finalizó entre aplausos.

Ninguna de esas obras, que celebró el libertario, están incluidas en el Presupuesto de Javier Milei que él mismo votó.