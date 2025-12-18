Germán Martínez destrozó a Bertie Benegas Lynch en la sesión por el Presupuesto 2026: "Está en bolas"
El debate por el Presupuesto 2026 dejó fuertes cruces. Uno de los más resonantes es el que protagonizaron el libertario Bertie Benegas Lynch y el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Luego de casi diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general, la madrugada de este jueves, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. El prolongado debate dejó numerosas perlitas como el diputado libertario que celebró supuestas obras incluidas en el Presupuesto que en realidad pertenecían al dictamen de minoría del peronismo y el cruce entre el miembro informante del oficialismo, Bertie Benegas Lynch y el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.
El diputado peronista dejó en evidencia a Benegas Lynch cuando le consultó sobre un detalle del artículo 31 del Presupuesto y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante ante el recinto no supo de qué le estaban hablando.
"Y el miembro informante me dijo que aceptaba la incorporación, así que quedó solamente votado el artículo 31, desmiéntame diputado Benegas Lynch", comenzó Martínez.
Y ante la mirada de desconcierto del libertario disparó: "está en bolas Benegas Lynch".
Tras las carcajadas de gran parte del recinto por su comentario, Martínez siguió: "está nocaut".
Desconcierto libertario
Otra de las perlitas la protagonizó el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón que prácticamente se emocionó al leer uno de los tres dictámenes que llegaron al recinto de la Cámara baja para el Presupuesto 2026. En el texto encontró la perspectiva de que su provincia, Corrientes, por fin obtenga los fondos nacionales para obra pública, algo que se le niega desde diciembre de 2023, pero ese plan no era el producto del equilibrio fiscal sino de la voluntad opositora.
"No puedo dejar de agradecer, como correntino, obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto", expresó Almirón al leer una larga lista de proyectos en rutas nacionales y provinciales que empezó con un "quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del Puente Chaco - Corrientes".
Pero la burbuja de la ilusión se pincharía muy pronto: el bloque libertario y sus múltiples aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda había firmado un dictamen muy distinto y lo que Almirón destacó fue la expresión de deseo del dictamen de minoría logrado por el bloque de Unión por la Patria.
"No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes respecto al Puente Chaco - Corrientes, que mencionó que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27, ése es nuestro dictamen", aclaró el santafesino Martínez al tomar la palabra después de Almirón.
"Está incluido en nuestro dictamen, en el dictamen de Unión por la Patria, y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, una detrás de otra, están incluidas en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26 -que se llama 'Infraestructura federal'", señaló Martínez.
"Allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados (Raul) Hadad y (Nancy) Sand", finalizó entre aplausos.
Ninguna de esas obras, que celebró el libertario, están incluidas en el Presupuesto de Javier Milei que él mismo votó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario