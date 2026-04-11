Horóscopo chino: conocé a los cuatro signos del zodíaco que dan los mejores consejos y siempre te van a ayudar

Cerdo: paciencia y bondad

El Cerdo es uno de los signos más comprensivos. Tiene una paciencia infinita y está dispuesto a escuchar una y otra vez sin cansarse. Para este signo, los problemas de los demás son importantes, y hará todo lo posible por ayudar.

Mono: cercanía y apoyo emocional

Por último, el Mono se destaca por su calidez. Es el típico amigo que aparece con un plan, una charla o un abrazo. Aunque es inquieto, sabe cuándo quedarse y acompañar. Su apoyo suele ser emocional y cercano, generando un espacio de confianza.

En momentos difíciles, contar con alguien así puede marcar la diferencia, y según la astrología, ellos son los mejores aliados para esos momentos.