El plato del chef Don Gato que podés hacer para cuatro personas por $31.400
El reconocido chef Don Gato compartió su receta de Osobuco a la milanese ideal para el frío. Aprendé a prepararlo para toda la familia gastando muy poco.
Con la llegada del frío, nada mejor que preparar recetas reconfortantes para toda la familia. El popular chef de redes sociales conocido como Don Gato publicó el procedimiento de su espectacular osobuco a la milanese, ideal para compartir y gastando lo justo y necesario en el supermercado.
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El paso a paso del osobuco a la milanesa
Para preparar este exquisito plato, el procedimiento es muy sencillo pero requiere de tiempo y paciencia. Según relató en su cuenta de X (ex Twitter), primero se deben pasar por harina los osobucos y sellarlos en una sartén bien caliente. Una vez dorados, se colocan en una fuente apta para horno.
El siguiente paso consiste en armar una base de sabor: hay que cubrir la carne con cebolla cortada en pluma y ajo en láminas. Tras salpimentar la preparación, se suma zanahoria rallada y aceitunas fileteadas. Para aportar aún más aroma, se vuelve a salpimentar y se espolvorea con orégano fresco o deshidratado.
Para la cocción, se deben triturar dos tomates junto a un vaso de vino blanco y verter la mezcla directamente sobre la carne. Finalmente, se completa la fuente con caldo de verduras hasta alcanzar dos dedos de altura, se tapa herméticamente con papel aluminio y se cocina a horno medio-bajo durante dos horas y media. Se suele servir con risotto de arroz azafranado, arroz blanco tradicional o puré.
Precios de la comida completa en DescuentosHoy
Tal como sugirió el autor para conseguir las mejores ofertas, buscamos precios actualizados de todos los ingredientes en Descuentos Hoy. A continuación, el detalle de cada producto para llegar al costo total de $31.400 para cuatro personas:
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Osobuco (1,5 kg): $16.500
Harina de trigo (1 paquete): $1.200
Cebollas (1 kg): $900
Ajo (1 cabeza): $400
Zanahoria (1 kg): $1.000
Aceitunas (250g): $1.800
Tomates (1 kg): $2.800
Vino blanco (1 botella): $3.800
Caldo de verduras: $600
Arroz (1 paquete): $2.400
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