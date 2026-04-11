El plato del chef Don Gato que podés hacer para cuatro personas por $31.400

Para la cocción, se deben triturar dos tomates junto a un vaso de vino blanco y verter la mezcla directamente sobre la carne. Finalmente, se completa la fuente con caldo de verduras hasta alcanzar dos dedos de altura, se tapa herméticamente con papel aluminio y se cocina a horno medio-bajo durante dos horas y media. Se suele servir con risotto de arroz azafranado, arroz blanco tradicional o puré.