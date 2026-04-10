Los signos del zodíaco que sentirán abril como un mes de muchos cambios
Las personas deberán afrontar varias modificaciones con la llegada de un nuevo mes de acuerdo a la fecha de vencimiento. Enterate todos los detalles.
Más allá del atractivo de las personas por el horóscopo semanal, la llegada del otoño en el hemisferio sur vendrá acompañada de grandes movimientos energéticos. Según algunas predicciones astrológicas recientes, se vienen desafíos inesperados para distintas expresiones zodiacales.
Estas modificaciones podrían verse representada por nuevos amores, desafíos en el trabajo, una época de cambios significativos pero, además, en la astrología china coincide con el mes del Dragón.
Según astrólogos y psicólogos, la llamada teoría de abril propone que abril es mejor que enero para iniciar cambios.
Los signos del zodíaco que tendrán muchos cambios en abril
Capricornio. La astróloga Camila Regina advierte: “Abril está poniendo a prueba tu sistema de creencias, y esto tiene que ver con tus planes para el futuro e incluso las promesas que te hiciste a vos y a otros”. El desafío inicial parece duro, pero sirve para reconstruir sobre bases más sólidas.
Virgo. La teoría de abril se siente especialmente intensa: Regina observa que mucha energía se concentra en la octava casa, la de los secretos y los recursos compartidos. Asuntos que creías cerrados vuelven a aflorar, materializando situaciones kármicas que traen la clausura necesaria para avanzar. Eso te permite soltar y renacer.
Libra. Si sentiste el año pesado, abril trae un quiebre: Regina dice que “estás recibiendo un llamado de atención”, y agrega que “cualquier cosa que no esté funcionando en este momento se vuelve imposible de ignorar”. La etapa puede generar ansiedad, pero también habilita decisiones firmes que alivian el desgaste emocional.
Géminis. Regina advierte: “Algo puede cambiar de golpe en tu relación, en tus amistades, en el dinero y en tus logros en la vida”. Al principio esos giros parecerán bruscos o injustos, pero liberan. Tras los movimientos vendrá alivio, porque cortás situaciones que te hacían tambalear y recuperás estabilidad personal.
Aries. Tras años de tropiezos parece haber un cambio: Regina asegura que “las ilusiones se están disolviendo por completo; todo lo que has estado evitando, ocultando o esperando que desaparezca por sí solo ahora vuelve a aparecer”. Enfrentar eso será duro, pero una vez encarado la vida te resulta mucho más liviana y clara.
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