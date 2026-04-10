Los signos del zodíaco que sentirán abril como un mes de muchos cambios

Libra. Si sentiste el año pesado, abril trae un quiebre: Regina dice que “estás recibiendo un llamado de atención”, y agrega que “cualquier cosa que no esté funcionando en este momento se vuelve imposible de ignorar”. La etapa puede generar ansiedad, pero también habilita decisiones firmes que alivian el desgaste emocional.

Géminis. Regina advierte: “Algo puede cambiar de golpe en tu relación, en tus amistades, en el dinero y en tus logros en la vida”. Al principio esos giros parecerán bruscos o injustos, pero liberan. Tras los movimientos vendrá alivio, porque cortás situaciones que te hacían tambalear y recuperás estabilidad personal.

Aries. Tras años de tropiezos parece haber un cambio: Regina asegura que “las ilusiones se están disolviendo por completo; todo lo que has estado evitando, ocultando o esperando que desaparezca por sí solo ahora vuelve a aparecer”. Enfrentar eso será duro, pero una vez encarado la vida te resulta mucho más liviana y clara.