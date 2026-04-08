Horóscopo: los signos del zodíaco que enfrentarán cambios durante el otoño

En el caso de Libra, se consigna que los pertenecientes a este signo deberán reacomodar relaciones, dejar atrás la indecisión y tomar posturas más firmes. Esta situación podría conllevarles una etapa de mayor claridad y crecimiento personal.

Por su parte, los escorpianos experimentarán una etapa que, aunque desafiante, estará ligada a un crecimiento interno significativo y a cambios duraderos. Los especialistas remarcan que vivirán transformaciones profundas, que pueden impactar en su identidad, proyectos y vínculos.