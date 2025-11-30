Horóscopo: cuál es el signo más resentido del zodíaco

Los astrólogos explican que Escorpio analiza cada gesto y cada palabra, buscando el verdadero significado detrás de lo que ocurre. Esa necesidad de comprender y de controlar su entorno emocional hace que recuerde episodios del pasado como si hubiesen ocurrido ayer.

Su intensidad, combinada con su naturaleza fija, potencia la permanencia del resentimiento. Cuando sufre una traición, cierra un ciclo lentamente y necesita mucha distancia para procesar lo vivido. Por eso, en la dinámica de los signos del zodíaco, es común que Escorpio mantenga rencores prolongados o que nunca vuelva a confiar en quienes lo decepcionaron.

En astrología, Escorpio no es resentido por venganza, sino por autopreservación. Su memoria es su refugio, su herramienta y también su mayor carga emocional. Entre todos los signos, es el que más tarda en perdonar… y también el que menos tolera que le repitan la misma herida dos veces.