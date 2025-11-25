Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco más insoportables

En segundo lugar aparece Cáncer, cuya intensidad emocional puede volverse tan pesada como las críticas de Virgo. Los cancerianos sienten profundamente, se apegan a todo y necesitan atención constante. Pueden ser demandantes, susceptibles y difíciles de complacer. Si no reciben contención, pueden recurrir a reproches, silencios largos o dramatizaciones que agotan a cualquiera.

Cáncer no es pesado por maldad: su sensibilidad extrema y su miedo al abandono los hace querer estar en todo momento, hablar de todo, revisitar cada emoción y no soltar nunca lo que les afecta. Y eso, en el día a día, puede resultar demasiado intenso para su entorno.

A la hora de convivir, trabajar o mantener vínculos, estos dos signos suelen destacarse por su combinación de intensidad, demanda y dificultad para relajarse. Virgo con su perfeccionismo y Cáncer con sus emociones hacen que, según la astrología, se conviertan oficialmente en los dos signos más insoportables del zodíaco.