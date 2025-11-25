VTV: cómo realizar la verificación a mitad de precio y sin complicaciones
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes que debe presentar cada conductor. Por este motivo, cada conductor debe realizar esta inspección durante un tiempo determinado y en talleres autorizados, donde se busca asegurar un correcto funcionamiento de cada vehículo para mejorar el tránsito y reducir los accidentes viales.
Si bien cada individuo debe abonar el total del trámite, durante los últimos días se conoció que un grupo de beneficiarios podrá acceder a un descuento del 50%. Este descuento se presenta como una gran alivio para el bolsillo de algunos conductores. A continuación, todos los detalles.
Cómo acceder al 50% de descuento en la VTV en Buenos Aires
Para poder acceder al beneficio en la Provincia de Buenos Aires, las personas no podrán superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual en noviembre 2025 pasará a ser $ 322.000.
Lo necesario para acceder a la VTV con la bonificación del 50%
El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos bajos en la Provincia de Buenos Aires. Para acceder, no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos ($322.000). Sin embargo, deben presentar estos documentos para solicitar el descuento del 50%:
- El último recibo de haberes.
- Acreditar la titularidad del vehículo.
- Constancia de vigencia de la VTV.
