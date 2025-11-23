Horóscopo: el signo del zodíaco que atrae el éxito sin esforzarse

La astrología sostiene que esta combinación de entusiasmo, fe personal y sentido de la libertad los convierte en verdaderos imanes de la buena suerte.

Leo: el segundo signo más exitoso

Si bien Sagitario encabeza la lista, Leo ocupa un sólido segundo lugar. Regidos por el Sol, los leoninos —nacidos del 23 de julio al 22 de agosto— tienen una energía arrolladora, liderazgo natural y un carisma que los hace destacar.

Su ambición, seguridad y capacidad para brillar en cualquier entorno los impulsan hacia oportunidades de éxito constantes. A diferencia de Sagitario, Leo se apoya más en su determinación y deseo de reconocimiento, pero su suerte suele acompañarlos gracias a su fuerza interior y confianza absoluta.