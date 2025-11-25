Vuelco de un micro en Ruta 2 dejó al menos dos muertos y varios heridos

De las 17 personas heridas, dos se encontraban graves y su estado de salud era reservado.

vuelco micro ruta 2

Medios locales informaron que, tras el vuelco, algunas personas habían quedado atrapadas en el interior del micro y tuvieron que ser rescatadas.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las cuales el chofer perdió el control del micro. Al momento del accidente, la visibilidad de la ruta era buena, de aproximadamente diez kilómetros, y tampoco se registraban malas condiciones climáticas. Peritos de la Policía Científica se encontraban trabajando en el lugar.

En el sitio del accidente se montó un importante operativo en el cual trabajaban los equipos de emergencias, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Provincia, varias ambulancias de seguridad vial de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y bomberos voluntarios de la zona.

En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) colaboraba en la señalización y ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 2 así como también en la realización del test de alcoholemia al conductor, como parte del protocolo correspondiente.