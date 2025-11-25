Invasión de hormigas voladoras en AMBA: cuáles son las zonas más afectadas

Sin embargo, su presencia puede deberse a que están en época de apareamiento. Este fenómeno, que se conoce como “vuelo nupcial”, ocurre desde el final de la primavera hacia el principio del verano y se da cuando hay condiciones climáticas específicas, como los días cálidos y húmedos.

Según páginas especializadas en plagas, las hormigas voladoras pueden ser machos o hembras fértiles que dejan los hormigueros y abandonan la colonia en un enjambre.

El apareamiento se da en el aire mientras las hormigas están volando. Luego, los ejemplares macho caen al suelo y mueren. Es por esto que varias personas reportaron el hallazgo de muchos de estos insectos ya sin vida. Por su parte, las hembras apareadas pierden sus alas, excavan un orificio bajo tierra y se convierten en reinas de nuevas colonias.

Por lo que a pesar de que muchas personas lo vieron como una invasión o una plaga, en realidad se trata del ciclo de vida del insecto.