Invasión de hormigas voladoras en AMBA: cuáles son las zonas más afectadas
Varios usuarios en las redes sociales denunciaron que tienen sus patios plagados de estos insectos.
Vecinos de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volcaron en las redes sociales durante las últimas horas para advertir sobre una importante invasión de hormigas voladoras. Estos insectos suelen moverse en colonias y desde este martes comenzaron a ser vistas en patios, paredes, techos, terrazas y parques de algunos barrios porteños, tales como Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo, Belgrano y Villa Luro, entre otros.También fueron reportadas en algunas localidades del territorio bonaerense, como en los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza.
Entre sorprendidos y preocupados por la invasión, los afectados por este fenómeno grabaron videos desde sus casas y los compartieron en redes sociales.
Por qué hay una invasión de hormigas voladoras en el AMBA
Si bien las hormigas voladoras no presentan ningún daño para la salud del ser humano, pueden ser un poco molestas o desagradables.
Sin embargo, su presencia puede deberse a que están en época de apareamiento. Este fenómeno, que se conoce como “vuelo nupcial”, ocurre desde el final de la primavera hacia el principio del verano y se da cuando hay condiciones climáticas específicas, como los días cálidos y húmedos.
Según páginas especializadas en plagas, las hormigas voladoras pueden ser machos o hembras fértiles que dejan los hormigueros y abandonan la colonia en un enjambre.
El apareamiento se da en el aire mientras las hormigas están volando. Luego, los ejemplares macho caen al suelo y mueren. Es por esto que varias personas reportaron el hallazgo de muchos de estos insectos ya sin vida. Por su parte, las hembras apareadas pierden sus alas, excavan un orificio bajo tierra y se convierten en reinas de nuevas colonias.
Por lo que a pesar de que muchas personas lo vieron como una invasión o una plaga, en realidad se trata del ciclo de vida del insecto.
