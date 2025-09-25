Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este jueves 25 de septiembre
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este jueves 25 de septiembre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 25 de septiembre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El jueves trae energía para iniciar proyectos importantes. Tu coraje será tu aliado, pero recordá medir los pasos para no precipitarte.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La jornada favorece la calma y la paciencia. Dedicate a tus rutinas de bienestar y fortalecé tu equilibrio emocional.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Hoy tus palabras tienen poder: expresate con claridad y abrirás puertas inesperadas. Evitá dispersarte en múltiples tareas.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El jueves te conecta con la familia y la intimidad. Escuchá tus emociones y permitite momentos de recogimiento.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu magnetismo está en alza. Todo lo que emprendas será notado y valorado. Aprovechá la jornada para brillar sin arrogancia.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Día propicio para organizar tu vida y resolver asuntos pendientes. Prestá atención a los detalles y no dejes nada al azar.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El universo te invita a cultivar armonía y relaciones equilibradas. Tus gestos de empatía serán recompensados.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición estará fuerte: confía en tus corazonadas. Hoy se pueden abrir puertas que parecían cerradas.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía astral te impulsa a explorar y expandirte. Buen día para compartir experiencias con amigos o comenzar nuevos proyectos.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El jueves exige concentración y disciplina. Tu esfuerzo será reconocido, y podés dar un paso importante hacia tus metas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Día ideal para dejar entrar nuevas ideas y perspectivas. Los cambios que inicies hoy tendrán un efecto positivo en tu futuro.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El universo te pide soltar lo que pesa. Dediquate a la sanación y a nutrir tu lado creativo y espiritual.
