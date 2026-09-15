Horóscopo: el color recomendado para atraer la suerte en septiembre según el zodíaco
Las tendencias astrales indicaron cuál es el tono indicado para la paz y la armonía de acuerdo con la fecha de nacimiento.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y la recta final de un mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuál es el color ideal para cada signo del zodíaco.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero el horóscopo encontró cuáles son los colores compatibles para cada signo a la hora de atraer suerte, paz y armonía.
Qué color le corresponde a cada signo
Aries: violeta
El violeta se encuentra asociado con la intuición, la espiritualidad y el mundo emocional. Las personas del signo del carnero podrán utilizar esta tonalidad para conectar con la energía de la Luna llena en su constelación. Les ayudará a comprender mejor aquello que sienten sin sentir ansiedad, nervios o impaciencia para solucionarlo.
Tauro: plateado
El signo del Toro se encuentra en un gran momento. La energía de la temporada en otro signo de su mismo elemento, la Tierra, le ayuda a obtener lo que desea. El plateado simboliza prestigio, valoración y reconocimiento, por lo que encontrarán en esta tonalidad una herramienta para destacar y obtener las recompensas que tanto esperan.
Géminis: verde esmeralda
El verde esmeralda representa el crecimiento y esperanza. Para el signo de los gemelos, es un color que les otorga confianza en el futuro. septiembre puede exigir una actitud más racional y reservada de lo habitual. Este tono les ayudará a mantener la motivación frente a situaciones que avanzan más lento de lo esperado.
Cáncer: lila
Producto de la combinación entre el blanco y el violeta, el lila transmite calma, sensibilidad y equilibrio emocional. Las personas de Cáncer podrán usar este color para fortalecer su intuición sin dejarse arrastrar por pensamientos repetitivos o preocupaciones innecesarias. Es una tonalidad que favorece la paz interior, ayuda a observar las emociones con mayor objetividad y promueve una actitud más serena.
Leo: celeste
El celeste es un color asociado con la creatividad, la inspiración y la libertad de pensamiento. Ayuda a desarrollar nuevas ideas y expresar talentos de manera diferente. Esta tonalidad facilitará al signo del león a trabajar con su imaginación, ampliar perspectivas y encontrar soluciones originales frente a desafíos cotidianos con calma mental y claridad.
Virgo: dorado
En su temporada, las personas de Virgo se encuentran listas para brillar, recibir halagos y ser agasajados por su entorno. Si bien muestran desinterés la mayor parte del año, septiembre les invita a ser el foco de atención. Se suele utilizar también para destacar logros, fortalecer su autoestima y sentirse protagonistas.
Libra: negro
Representa transformación, madurez y preparación para una nueva etapa. La balanza podrá llevarlo para finalizar procesos pendientes antes de su cumpleaños y desprenderse de aquello que ya cumplió su función. Este color favorece la introspección, la claridad sobre los propios deseos y la construcción de límites saludables.
Escorpio: rosa
El rosa transmite suavidad, cuidado y amor propio. Se trata de un color que favorece el autoestima, mejora la relación con uno mismo y ayuda a equilibrar la intensidad emocional.
Sagitario: azul marino
El signo del arquero comienza septiembre con cierta confusión. La temporada de Virgo le exige mayor compromiso con sus metas. El azul marino es un color estrechamente asociado con la seriedad, responsabilidad y concentración. De esta manera, le ayudará a mantener el foco en los objetivos importantes y la toma de decisiones racionales.
Capricornio: amarillo
El amarillo simboliza alegría, optimismo y confianza en el futuro. Las personas de Capricornio podrán recurrir a esta tonalidad para disfrutar más de las experiencias cotidianas y disminuir su autoexigencia. Podría otorgarles una actitud más relajada frente a las responsabilidades y encontrar mayor goce en el ocio.
Acuario: marrón
El marrón representa estabilidad, perseverancia y conexión con la realidad. Durante la temporada de un signo de Tierra, las personas de Acuario podrán beneficiarse de su uso para organizar proyectos y transformar ideas en resultados tangibles. Es ideal para mantener la constancia necesaria para alcanzar objetivos importantes.
Piscis: bordó
Profundo e intenso, el bordó combina pasión con determinación. Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua encontrarán en este color una herramienta para perseguir aquello que desean sin perder de vista la disciplina necesaria para lograrlo. Favorece el compromiso y ayuda a sostener proyectos importantes con mayor dedicación y seriedad.
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