Fundición San Cayetano entró en concurso de acreedores

Javier Milei y Luis Caputo

La escala alcanzada por la compañía se refleja también en su perfil exportador. Cerca del 80% de su producción se vende en el exterior, de acuerdo con información de la firma, que tiene entre sus clientes a compañías como Ternium Siderar, Nucor Steel, Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs, Glencore, Codelco y CSN.

La empresa explica que su negocio tiene una particularidad que terminó siendo determinante en el actual escenario: fabrica bienes de capital transables, por lo que debe competir con productores internacionales tanto en el mercado local como en los países a los que exporta.

En ese sentido, se define en el expediente como una “tomadora de precios internacionales”. La compañía sostiene que trabaja con márgenes reducidos y que cualquier modificación fuerte en el tipo de cambio, los costos financieros o los precios internacionales impacta directamente sobre la rentabilidad.

“Desde principios del año 2024, la apertura de las importaciones y la revaluación de nuestro signo monetario, impulsadas por el actual modelo económico del país, nos llevó a una asfixia en el desarrollo de nuestra actividad”, advirtió la empresa en su presentación judicial.

A partir de entonces, según relató la empresa, el mercado comenzó a ofrecerle una combinación particularmente difícil: menor demanda, presión para bajar precios y una estructura de costos que no podía acompañar la evolución de sus competidores internacionales.

Uno de sus principales clientes redujo sus pedidos aproximadamente un 50%. Frente a esa caída, la compañía aseguró que aceptó reducciones de precios solicitadas por compradores con el objetivo de preservar los negocios y mantener los puestos de trabajo.

La competencia de China aparece como uno de los principales factores mencionados en la presentación. “Los proveedores originarios de la República Popular China están presentes en todos los mercados en el que participamos, con precios que oscilan a la mitad del nuestro”, sostuvo la firma.

El contexto industrial tampoco ayudó. La actividad manufacturera acumuló una caída durante los primeros siete meses de 2026 y dentro del sector industrial hubo retrocesos particularmente fuertes en ramas vinculadas con maquinaria y equipos. En julio, la producción manufacturera cayó 4,9% interanual y 5% frente al mes anterior, mientras que el rubro de maquinaria y equipos registró una baja interanual de 26,7%. En ese escenario, una menor demanda industrial repercute sobre los pedidos de bienes de capital y sobre las decisiones de inversión de los grandes clientes.