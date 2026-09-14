El signo del zodíaco considerado como el más vulnerable en los asuntos del amor

Además, los piscianos suelen ser considerados románticos y muy entregados emocionalmente. Su deseo de conservar la armonía puede hacer que cedan más de lo conveniente, posterguen conversaciones difíciles o coloquen las necesidades de su pareja por encima de las propias.

Otro aspecto que puede volverlos vulnerables es la dificultad para establecer límites claros. Su empatía hace que absorban fácilmente las preocupaciones y emociones de quienes los rodean, algo que dentro de una relación puede terminar generando un importante desgaste.

Esto no significa que Piscis esté destinado a sufrir en el amor. Por el contrario, su sensibilidad también puede convertirlo en una pareja afectuosa, comprensiva y profundamente comprometida. El desafío aparece cuando esa entrega no es correspondida o cuando mantener el vínculo implica resignar su propio bienestar.

Después de Piscis aparece Libra entre los signos considerados más vulnerables sentimentalmente. Su búsqueda constante del equilibrio, el miedo al conflicto y la necesidad de complacer pueden llevarlo a permanecer en relaciones que ya no lo hacen feliz. En ambos casos, aprender a poner límites y priorizar las propias necesidades emocionales puede resultar fundamental.