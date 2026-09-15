Puerto Madryn: imputaron a un joven a quien se le cayó agua caliente de un termo sobre un bebé

Imputaron a un hombre que rompió una puerta e intentó llevarse una motosierra

El Ministerio Público Fiscal Neuquén formuló cargos a un hombre que rompió la puerta de una vivienda a patadas e intentó sustraer una motosierra. Unas vecinas advierten lo ocurrido y evitaron que el acusado se llevara el equipo.

El fiscal adjunto Bruno Lomazzi, de la fiscalía descentralizada de Cinco Saltos, formuló cargos a un hombre por ingresar a una vivienda del barrio Marleta, intentar sustraer una motosierra y amenazar a una vecina que advirtió el hecho.

Según la acusación, el hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre cerca de las 23:50 en un domicilio de la Calle Pública N° 1. El imputado forzó la puerta de entrada de una patada, accedió al inmueble y tomó una motosierra del comedor, pero debió descartarla e intentar huir al ser interceptado en la salida por vecinas del barrio.

Minutos más tarde, el hombre regresó al lugar, arrojó una piedra contra la casa de la vecina y la amenazó. Ante la alerta emitida a la guardia policial, personal de la Comisaría Séptima concretó su aprehensión a una cuadra del lugar.

El sustento probatorio reunido incluye la denuncia penal, informes policiales y pericias del Gabinete de Criminalística.

La fiscalía atribuyó al acusado la autoría de los delitos de robo simple en grado de tentativa, violación de domicilio y amenazas simples, en concurso real. La defensa oficial, ejercida por Horacio Briges Doyhenard, no objetó la formulación de cargos al considerar que cumplía con las formalidades legales.

Además, por pedido de la fiscalía y con la conformidad del defensor, se dispuso la prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros a las víctimas y a sus domicilios particulares, sumado un impedimento total de contacto y presentaciones semanales en la comisaría más cercana a su domicilio.