Moreno: un jubilado mató a tiros a uno de los delincuentes que intentó asaltar a su nieto
Los ladrones armados ingresaron al comercio del joven con el objetivo de robar y allí el adulto mató a uno, mientras que otros dos fueron detenidos por los vecinos hasta la llegada de la Policía.
Un jubilado de 81 años mató de un balazo en la cabeza a uno de los tres delincuentes que ingresó al comercio mayorista de su nieto con fines de robo en Cuartel V, en Moreno. Los otros dos integrantes de la banda terminaron detenidos en medio de una reacción popular: la gente del barrio salió a la calle para evitar que escapen y los entregó a la Policía.
Según el sitio Primer Plano Online, todo ocurrió en el interior de un mayorista de bebidas y alimentos ubicado en la intersección de Juramento y Patrias Argentinas del barrio 23 de Diciembre. Con los testimonios aportados se estableció que los tres individuos ingresaron armados al comercio mayorista de alimentos y bebidas de Víctor Insfrán, de 41 años, con el objetivo de robar.
Los vecinos, que advirtieron la maniobra, le dieron aviso a Lorenzo Rivero, de 81 años, abuelo de Víctor, quien se acercó hasta el local con un arma larga tipo escopeta y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó contra uno de los ladrones.
Rivero, en ese intercambio, también fue alcanzado por un tiro que le impactó en el tórax. Fue trasladado de urgencia por su familia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado ni bien llegó para estabilizarlo y su estado es reservado. Su nieto, el comerciante Rodrigo Insfran (41) fue herido en la mano derecha y sufrió una escoriación en el cuero cabelludo producto de un roce de bala: se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica.
Quiénes son los dos detenidos
El delincuente abatido fue identificado como Nahuel, mientras que sus compañeros, que resultaron heridos por la agresión de los vecinos, son Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48.
En el lugar del enfrentamiento la Policía secuestró dos armas de fuego: la la escopeta del jubilado y un revólver plateado calibre .38 con marca suprimida y 6 municiones en su recámara.
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