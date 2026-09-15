Moreno: un jubilado mató a tiros a uno de los delincuentes que intentó asaltar a su nieto

Rivero, en ese intercambio, también fue alcanzado por un tiro que le impactó en el tórax. Fue trasladado de urgencia por su familia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado ni bien llegó para estabilizarlo y su estado es reservado. Su nieto, el comerciante Rodrigo Insfran (41) fue herido en la mano derecha y sufrió una escoriación en el cuero cabelludo producto de un roce de bala: se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica.