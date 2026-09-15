El truco de colocar bolas de papel de aluminio en el lavarropas para cuidar el electrodoméstico
El método apunta principalmente a disminuir la electricidad estática que se genera en determinadas prendas, aunque existen algunos cuidados que conviene tener en cuenta.
Los trucos caseros para facilitar las tareas del hogar se multiplicaron durante los últimos años gracias a las redes sociales. Algunos utilizan productos habituales de la cocina de maneras completamente diferentes y prometen solucionar problemas cotidianos sin necesidad de comprar elementos específicos.
Uno de los métodos que ganó popularidad consiste en hacer bolas con papel de aluminio y colocarlas directamente en el tambor del lavarropas. Quienes utilizan esta técnica aseguran que puede ayudar principalmente con la electricidad estática de determinadas prendas y evitar que algunas telas se adhieran entre sí.
El procedimiento consiste en tomar hojas de aproximadamente 30 centímetros y comprimirlas hasta formar bolas compactas, similares en tamaño a una pelota de tenis. Sin embargo, es importante que no queden puntas ni bordes sobresalientes, ya que podrían engancharse en la ropa durante el movimiento del tambor.
Además, el truco tiene algunas limitaciones. El efecto del aluminio durante el lavado puede ser reducido debido a la presencia de agua, mientras que la electricidad estática suele hacerse más evidente durante el centrifugado o el secado, especialmente en prendas fabricadas con materiales sintéticos.
Por qué ayuda a reducir la electricidad estática en la ropa
La explicación detrás de este truco está relacionada con las propiedades conductoras del aluminio. Durante el movimiento de las prendas, especialmente cuando se trata de tejidos sintéticos, pueden generarse cargas eléctricas como consecuencia del roce entre los diferentes materiales.
Al entrar en contacto con las prendas, el aluminio puede colaborar en la distribución de esas cargas eléctricas, reduciendo parcialmente el efecto que provoca que la ropa se adhiera entre sí o atraiga pequeñas pelusas. De todas formas, no se trata de una solución definitiva y su efecto puede variar según las características del lavado.
Para quienes decidan utilizar el método, se recomienda que las bolas estén bien comprimidas y con una superficie lo más lisa posible. También conviene evitar su uso con prendas delicadas, como la seda, debido al riesgo de que alguna irregularidad del aluminio termine enganchando o dañando el tejido.
Otro punto importante es revisar las bolas después de cada utilización. Con el movimiento constante pueden deteriorarse, romperse o desarrollar bordes filosos capaces de dañar las prendas o el interior del lavarropas. Si presentan signos de desgaste, no deberían volver a utilizarse.
También existe la posibilidad de que pequeños fragmentos de aluminio se desprendan y terminen en el filtro o el sistema de desagüe del electrodoméstico. Por este motivo, antes de aplicar cualquier truco de este tipo conviene consultar las indicaciones del fabricante, ya que introducir objetos extraños en el tambor podría ocasionar daños e incluso afectar la garantía del equipo.
En definitiva, las bolas de aluminio pueden tener un efecto limitado sobre la electricidad estática, pero requieren precauciones. La temperatura, el detergente elegido y el programa de lavado continúan siendo factores mucho más importantes para obtener buenos resultados y cuidar tanto la ropa como el lavarropas.
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