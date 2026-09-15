El truco de colocar bolas de papel de aluminio en el lavarropas para cuidar el electrodoméstico

Al entrar en contacto con las prendas, el aluminio puede colaborar en la distribución de esas cargas eléctricas, reduciendo parcialmente el efecto que provoca que la ropa se adhiera entre sí o atraiga pequeñas pelusas. De todas formas, no se trata de una solución definitiva y su efecto puede variar según las características del lavado.

Para quienes decidan utilizar el método, se recomienda que las bolas estén bien comprimidas y con una superficie lo más lisa posible. También conviene evitar su uso con prendas delicadas, como la seda, debido al riesgo de que alguna irregularidad del aluminio termine enganchando o dañando el tejido.

Otro punto importante es revisar las bolas después de cada utilización. Con el movimiento constante pueden deteriorarse, romperse o desarrollar bordes filosos capaces de dañar las prendas o el interior del lavarropas. Si presentan signos de desgaste, no deberían volver a utilizarse.

También existe la posibilidad de que pequeños fragmentos de aluminio se desprendan y terminen en el filtro o el sistema de desagüe del electrodoméstico. Por este motivo, antes de aplicar cualquier truco de este tipo conviene consultar las indicaciones del fabricante, ya que introducir objetos extraños en el tambor podría ocasionar daños e incluso afectar la garantía del equipo.

En definitiva, las bolas de aluminio pueden tener un efecto limitado sobre la electricidad estática, pero requieren precauciones. La temperatura, el detergente elegido y el programa de lavado continúan siendo factores mucho más importantes para obtener buenos resultados y cuidar tanto la ropa como el lavarropas.