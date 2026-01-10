Horóscopo: el signo del zodíaco que será traicionado en enero de 2026

Capricornio

Enero trae revelaciones vinculadas a sociedades, pareja o acuerdos económicos. Información que estuvo oculta sale a la luz y modifica tus planes a largo plazo. La traición no será impulsiva, sino el resultado de silencios prolongados.

Aries

Con Quirón activando tu identidad, se destapan situaciones relacionadas con tu independencia y tus objetivos personales. Alguien cercano puede actuar de forma contraria a lo que prometía, empujándote a confrontar y poner límites claros.

Géminis

La tensión con Júpiter expone compromisos que no fueron cumplidos. En especial, en el plano laboral o profesional, podrías descubrir que una persona en la que confiabas está priorizando su beneficio personal.

Libra

Las configuraciones en tu zona de asociaciones muestran desequilibrios difíciles de seguir ignorando. Un acuerdo o vínculo pierde estabilidad al quedar en evidencia una falta de honestidad o coherencia.

Enero de 2026 no busca castigar, sino reordenar vínculos. Las traiciones que se manifiesten durante este mes funcionan como señales para cortar con lo que ya no es auténtico y fortalecer relaciones basadas en la verdad y el respeto.