El pueblito salido de un cuento medieval que no permite el acceso de autos y es conocido por su tranquilidad
Se ubica a 160 kilómetros de Natal y sus principales atracciones son las dunas y playas de aguas turquesas. Tiene 2.500 habitantes. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
En el noreste de Brasil se encuentra Galinhos, un destino costero que se mantiene alejado del turismo masivo y se destaca por su entorno natural intacto. Sus paisajes combinan dunas, playas de aguas turquesas y salinas, lo que lo convierte en uno de los lugares más elegidos por los turistas que buscan descanso durante sus vacaciones.
Sudamérica, una de las regiones más visitadas por su diversidad natural y cultural, se consolidó como un destino elegido por viajeros que buscan experiencias nuevas, desde grandes ciudades hasta rincones desconocidos en plena naturaleza. Su oferta turística incluye playas, montañas, selvas y pueblos costeros que mantienen su esencia original.
Qué se puede hacer en Galinhos
Galinhos ofrece actividades para todos los gustos. Entre las opciones más elegidas se destacan las navegaciones por las áreas de salinas, los recorridos entre dunas y el descanso en sus playas de aguas claras, que ofrece una serenidad difícil de encontrar en otro rincón del territorio brasileño.
Además, los visitantes pueden explorar la zona en vehículos todoterreno, recorrer los manglares y caminatas guiadas por los sectores salinos. Gracias a esta variedad de opciones, se mantiene como un destino atractivo durante todo el año para quienes buscan desconexión y naturaleza.
Dónde queda Galinhos
Este destino se ubica en una península homónima, dentro del estado de Rio Grande do Norte. Su geografía está marcada por una combinación de dunas, salinas, manglares y playas, que conforman un paisaje natural característico de la región. En cuanto a su ubicación, se encuentra a 160 kilómetros de Natal y a más de 2.000 kilómetros de Brasilia, siendo un sitio de difícil acceso.
Cómo llegar a Galinhos
La manera más habitual de llegar a Galinhos es saliendo desde Natal en vehículo, ya sea propio o de alquiler. El trayecto se realiza por las rutas BR-406 y RN-402 hasta llegar a la zona de Pratagil.
Desde ese punto, el acceso continúa por vía fluvial, ya que es necesario tomar una embarcación que traslada a los visitantes hasta el pueblo, atravesando un entorno natural que forma parte de la experiencia del viaje.
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