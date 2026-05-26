El pueblito salido de un cuento medieval que no permite el acceso de autos y es conocido por su tranquilidad

Dónde queda Galinhos

Este destino se ubica en una península homónima, dentro del estado de Rio Grande do Norte. Su geografía está marcada por una combinación de dunas, salinas, manglares y playas, que conforman un paisaje natural característico de la región. En cuanto a su ubicación, se encuentra a 160 kilómetros de Natal y a más de 2.000 kilómetros de Brasilia, siendo un sitio de difícil acceso.

Cómo llegar a Galinhos

La manera más habitual de llegar a Galinhos es saliendo desde Natal en vehículo, ya sea propio o de alquiler. El trayecto se realiza por las rutas BR-406 y RN-402 hasta llegar a la zona de Pratagil.

Desde ese punto, el acceso continúa por vía fluvial, ya que es necesario tomar una embarcación que traslada a los visitantes hasta el pueblo, atravesando un entorno natural que forma parte de la experiencia del viaje.