Horóscopo: el signo que parece que pasa cosas por alto, pero siempre está atento

La astrología destaca que Géminis maneja la información como pocos signos del zodíaco. Sabe cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo actuar. Esa habilidad para adaptarse a cada situación lo mantiene siempre un paso adelante, incluso frente a personas que creen tener la ventaja.

Quienes subestiman a Géminis suelen llevarse una sorpresa. El horóscopo indica que su verdadera fortaleza no está en la apariencia, sino en su capacidad para anticipar movimientos y leer el contexto antes que los demás. En silencio, observa. Y cuando finalmente decide intervenir, ya tiene todo resuelto.