Horóscopo: el signo de zodiaco "cabeza dura" por naturaleza que siempre quiere tener razón

Los astrólogos coinciden en que este signo discute incluso por cuestiones mínimas. En la lógica de los signos del zodíaco, su reacción aparece cuando siente que no es escuchado o cuando percibe una contradicción, por pequeña que sea. El horóscopo explica que su orgullo y su fuerte necesidad de validación lo llevan a entrar en debates innecesarios, una conducta tan previsible como repetitiva.