Horóscopo de hoy para Aries, Escorpio, Leo y los 12 signos: tu suerte este domingo 28 de diciembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo de este domingo 28 de diciembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

El domingo 28 de diciembre es ideal para la introspección, el descanso y la conexión profunda con el hogar y la familia. La energía fomenta la seguridad emocional y la reflexión sobre lo que te da estabilidad.

Es un excelente día para la planificación silenciosa y para recargar energías antes de las celebraciones de fin de año. Evita el estrés y concéntrate en actividades que te nutran.

Horóscopo del domingo 28 de diciembre de 2025

Aries (21 marzo - 19 abril)

Tu enfoque sigue estando en la carrera y las ambiciones (casa 10). Aunque es domingo, tu mente está evaluando el progreso profesional del año. Dedica tiempo a visualizar tus logros para el próximo año.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Los temas de viajes, expansión y filosofía (casa 9) te atraen. Es un buen día para disfrutar de la lectura o de documentales que expandan tu mente. La planificación de un viaje futuro te da optimismo.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

El foco está en las finanzas y la necesidad de seguridad profunda (casa 8). Es un buen día para revisar documentos importantes o para tener conversaciones sinceras sobre el futuro con tu pareja. La honestidad trae estabilidad.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Las relaciones y las asociaciones (casa 7) son la prioridad. Este día es perfecto para pasar tiempo de calidad con tu pareja o un ser querido. Busca el equilibrio y la armonía en todas tus interacciones uno a uno.

Leo (23 julio - 22 agosto)

La atención se centra en la salud y las rutinas (casa 6). Es un buen día para descansar, hacer ejercicio ligero o preparar comidas saludables. Recargar baterías de forma consciente es clave para enfrentar la última semana del año.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La creatividad y el placer (casa 5) dominan tu domingo. Disfruta de actividades lúdicas, hobbies o momentos románticos. Permítete ser espontáneo y simplemente disfrutar de la alegría del presente.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El hogar y la familia (casa 4) son tu refugio. Te sentirás muy conectado con tus raíces. Es un día excelente para estar en casa, organizar fotos familiares o simplemente disfrutar de la tranquilidad de tu espacio.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

La comunicación y las ideas (casa 3) están activadas. Podrías tener conversaciones significativas con hermanos o vecinos. Es un buen momento para reflexionar sobre tus planes a corto plazo y ponerlos por escrito.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Las finanzas personales (casa 2) siguen siendo el foco. Utiliza el domingo para revisar tu presupuesto de fin de año y planificar tus ingresos para el inicio del nuevo ciclo. La estabilidad material te da confianza.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

El foco está en ti (casa 1). Te sientes centrado y con una visión clara de tus metas. Aprovecha este día para reflexionar sobre el crecimiento personal que deseas lograr en el próximo año.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

La introspección y la necesidad de silencio (casa 12) son fuertes. Es un buen día para meditar, soñar o trabajar en soledad en proyectos que te conecten con tu lado espiritual. Evita las multitudes.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu vida social y los sueños futuros (casa 11) traen alegría. Las reuniones o videollamadas con amigos son favorecidas. Comparte tus deseos de Año Nuevo; tus contactos pueden ayudarte a darles forma.

