Quién era Néstor Daniel Rodríguez, el motociclista que murió en el accidente de Punta del Este
Tenía 44 años, trabajaba como guardia de seguridad y tenía dos hijos pequeños. Falleció cuando chocó contra una camioneta conducida por una argentina.
Habían pasado las 14 horas del viernes cuando se produjo el fatal accidente en Punta de Este: en la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, zona de Playa Brava, un motociclista uruguayo embistió violentamente a una camioneta que se cruzó en su camino.
Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, voló por el aire y cayó a varios metros de distancia del choque, como se aprecia en las imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar; tal fue la violencia que el impacto acabó con su vida.
Vivía en Balneario Buenos Aires, a unos 20 kilómetros de Punta del Este; ese fatal día se dirigía a su trabajo: se ganaba el pan para él y su familia, que incluía esposa y dos hijos menores, como guardia de seguridad.
La conductora de la camioneta contra la que Néstor impactó es una argentina de 34 años que forma parte de la marea de turistas que arriba diariamente a las costas uruguayas para pasar el verano. Resultó ilesa del accidente, aunque fue atendida al sufrir una crisis de nervios.
El dolor de los familiares
Ricardo, hermano de la víctima, contó a medios televisivos que el hombre fallecido era padre de dos chicos menores, vivía en Balneario Buenos Aires y se dirigía a su trabajo en un edificio cercano cuando ocurrió el trágico accidente.
“Era una excelente persona y me lo quita la vida… Dejó dos hijitos chiquitos”, declaró en medio de una profunda tristeza, advirtiendo que la viuda ahora deberá “luchar sola” para llevar adelante su vida y la de los menores que quedan sin padre y sin sostén. “Espero que, de alguna manera, dentro de lo posible, se haga justicia”, añadió.
Además dio su punto de vista sobre el accidente que acabó con la vida de su hermano: “Se sabe que fue un accidente, pero estoy seguro de que la más culpable fue la del auto, porque él iba por una preferencial y el auto se la atraviesa”.
En ese sentido, la Justicia uruguaya hay ordenó las pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades, analizando si hubo un exceso de velocidad por parte del motociclista, que circulaba en una Yamaha de alta cilindrada, o una imprudencia en la maniobra de conductora de la camioneta Mercedes Benz negra.
