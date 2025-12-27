Quién era Néstor Daniel Rodríguez, el motociclista que murió en el accidente de Punta del Este

“Era una excelente persona y me lo quita la vida… Dejó dos hijitos chiquitos”, declaró en medio de una profunda tristeza, advirtiendo que la viuda ahora deberá “luchar sola” para llevar adelante su vida y la de los menores que quedan sin padre y sin sostén. “Espero que, de alguna manera, dentro de lo posible, se haga justicia”, añadió.

Además dio su punto de vista sobre el accidente que acabó con la vida de su hermano: “Se sabe que fue un accidente, pero estoy seguro de que la más culpable fue la del auto, porque él iba por una preferencial y el auto se la atraviesa”.

En ese sentido, la Justicia uruguaya hay ordenó las pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades, analizando si hubo un exceso de velocidad por parte del motociclista, que circulaba en una Yamaha de alta cilindrada, o una imprudencia en la maniobra de conductora de la camioneta Mercedes Benz negra.

video motociclista uruguay