Alerta amarilla por tormentas para este domingo: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional
La alerta meteorológica lanzada por el organismo advierte por mal clima para diferentes sectores del país en el último fin de semana del año.
Comienza a despedirse el 2025 y el clima es sofocante, al menos en lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se están registrando temperaturas por encima de los 35 grados que, posiblemente, desemboquen en tormentas.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó advertencias también para otras áreas del país que deberán prepararse para este domingo y la llegada de nuevas lluvias.
Alerta amarilla por tormentas en 15 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
