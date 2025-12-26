Horóscopo semanal del lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 29 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
La semana estará enfocada en finalizar asuntos pendientes (29-31), hacer un balance de logros (31), y establecer ambiciosas metas (1-4). La energía de Capricornio promueve el trabajo duro y la planificación, mientras que la Luna en Acuario (cercana al 1 de enero) impulsa la visión de futuro y la innovación.
Horóscopo: del lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero
Aries (21 marzo - 19 abril)
Enfoque Semanal: Máximos Logros y Transiciones Profesionales (Casa 10).
- Cierre de Año (29-31): Te centrarás en cerrar el año laboral con éxito. Es un momento crucial para impresionar a figuras de autoridad y demostrar tu valía.
- Inicio de Año (1-4): Tu atención se mueve hacia grupos, amigos y sueños futuros. Las celebraciones de Año Nuevo y las interacciones sociales te brindarán ideas innovadoras y apoyo para tus metas a largo plazo.
Tauro (20 abril - 20 mayo)
Enfoque Semanal: Expansión y Proyección de Imagen (Casa 9 y 10).
- Cierre de Año (29-31): Ideal para planificar viajes o estudios a largo plazo. Busca conocimiento que te ayude a crecer profesionalmente.
- Inicio de Año (1-4): El foco se pone en tu carrera y estatus social (Casa 10). El Año Nuevo te encuentra listo para asumir responsabilidades y trabajar en tu imagen pública para lograr ascensos o reconocimiento.
Géminis (21 mayo - 20 junio)
Enfoque Semanal: Finanzas Compartidas y Transformación (Casa 8).
- Cierre de Año (29-31): Necesitas poner en orden deudas, impuestos o inversiones antes de fin de año. La transparencia en el manejo de recursos compartidos es crucial.
- Inicio de Año (1-4): Tu mente se expande hacia la filosofía, los viajes y la educación (Casa 9). El inicio del año es excelente para planificar aventuras y buscar una nueva visión del mundo.
Cáncer (21 junio - 22 julio)
Enfoque Semanal: Relaciones Clave y Renacimiento Financiero (Casa 7 y 8).
- Cierre de Año (29-31): Las relaciones y asociaciones requieren tu tacto y compromiso. La Nochevieja te pide cooperación y armonía con tu pareja o anfitrión.
- Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a las finanzas complejas, intimidad y transformación (Casa 8). Busca estabilidad financiera y prepárate para un profundo crecimiento emocional en el inicio de enero.
Leo (23 julio - 22 agosto)
Enfoque Semanal: Rutina, Salud y Asociaciones (Casa 6 y 7).
- Cierre de Año (29-31): Concéntrate en organizar tu espacio de trabajo y tus rutinas de salud para un cierre de año eficiente. Evita el agotamiento.
- Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo resalta las asociaciones y las relaciones uno a uno (Casa 7). Es un buen momento para comprometerte con un socio, negociar acuerdos o trabajar en el equilibrio de tu vida amorosa.
Virgo (23 agosto - 22 septiembre)
Enfoque Semanal: Creatividad, Placer y Bienestar (Casa 5 y 6).
- Cierre de Año (29-31): Tu energía creativa está alta. Disfruta de la Nochevieja con juegos, romance y diversión. Usa tu método para organizar las celebraciones.
- Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la salud, las rutinas y la eficiencia (Casa 6). El inicio de enero es ideal para establecer hábitos saludables y organizar tu agenda de trabajo.
Libra (23 septiembre - 22 octubre)
Enfoque Semanal: Hogar, Familia y Autoexpresión (Casa 4 y 5).
- Cierre de Año (29-31): La familia y el hogar son tu centro. Finaliza los preparativos domésticos y busca la estabilidad emocional en tu entorno íntimo.
- Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo activa la creatividad, el romance y la alegría (Casa 5). El inicio de enero es perfecto para enfocarte en pasatiempos, arte y disfrutar de la vida social.
Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)
Enfoque Semanal: Comunicación y Estabilidad Doméstica (Casa 3 y 4).
- Cierre de Año (29-31): Estarás ocupado con mensajes, trámites y llamadas de fin de año. Asegúrate de comunicar tus planes con claridad.
- Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la familia, el hogar y las raíces (Casa 4). El inicio de enero es ideal para hacer mejoras en casa, pasar tiempo con parientes y buscar la seguridad emocional.
Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)
Enfoque Semanal: Finanzas y Conexiones Cercanas (Casa 2 y 3).
- Cierre de Año (29-31): La estabilidad financiera es la prioridad. Revisa tu presupuesto y haz planes realistas para la prosperidad del nuevo año.
- Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo activa la comunicación, el aprendizaje y los viajes cortos (Casa 3). Es un buen momento para retomar la escritura, estudiar y contactar a hermanos o vecinos.
Capricornio (22 diciembre - 19 enero)
Enfoque Semanal: Poder Personal y Estabilidad Financiera (Casa 1 y 2).
- Cierre de Año (29-31): Con el Sol en tu signo, te sientes poderoso y ambicioso. Termina el año con una visión clara de tus metas personales.
- Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a las finanzas personales y la autovaloración (Casa 2). El inicio de enero es el momento perfecto para establecer un presupuesto sólido y trabajar en aumentar tus ingresos.
Acuario (20 enero - 18 febrero)
Enfoque Semanal: Introspección y Nuevos Comienzos (Casa 12 y 1).
- Cierre de Año (29-31): Necesitas tiempo a solas para la introspección y la liberación de cargas. Prepárate mentalmente para el nuevo ciclo que se acerca (tu temporada).
- Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo te encuentra con el foco en ti, tu imagen y tus metas (Casa 1). Te sientes renovado y listo para iniciar un nuevo ciclo personal con gran energía y ambición.
Piscis (19 febrero - 20 marzo)
Enfoque Semanal: Vida Social y Sanación (Casa 11 y 12).
- Cierre de Año (29-31): La vida social y los amigos son tu fuente de alegría. Disfruta de la Nochevieja y comparte tus aspiraciones futuras con tu red de contactos.
- Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la introspección, el descanso y la espiritualidad (Casa 12). El inicio de enero te pide tiempo a solas y el trabajo de sanación interna para liberarte de las tensiones del año pasado.
