Horóscopo semanal del lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero: qué dicen las predicciones

Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.

Las predicciones de la semana del horóscopo

Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 29 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.

La semana estará enfocada en finalizar asuntos pendientes (29-31), hacer un balance de logros (31), y establecer ambiciosas metas (1-4). La energía de Capricornio promueve el trabajo duro y la planificación, mientras que la Luna en Acuario (cercana al 1 de enero) impulsa la visión de futuro y la innovación.

Horóscopo: del lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero

Aries (21 marzo - 19 abril)

Enfoque Semanal: Máximos Logros y Transiciones Profesionales (Casa 10).

  • Cierre de Año (29-31): Te centrarás en cerrar el año laboral con éxito. Es un momento crucial para impresionar a figuras de autoridad y demostrar tu valía.
  • Inicio de Año (1-4): Tu atención se mueve hacia grupos, amigos y sueños futuros. Las celebraciones de Año Nuevo y las interacciones sociales te brindarán ideas innovadoras y apoyo para tus metas a largo plazo.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Enfoque Semanal: Expansión y Proyección de Imagen (Casa 9 y 10).

  • Cierre de Año (29-31): Ideal para planificar viajes o estudios a largo plazo. Busca conocimiento que te ayude a crecer profesionalmente.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se pone en tu carrera y estatus social (Casa 10). El Año Nuevo te encuentra listo para asumir responsabilidades y trabajar en tu imagen pública para lograr ascensos o reconocimiento.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Enfoque Semanal: Finanzas Compartidas y Transformación (Casa 8).

  • Cierre de Año (29-31): Necesitas poner en orden deudas, impuestos o inversiones antes de fin de año. La transparencia en el manejo de recursos compartidos es crucial.
  • Inicio de Año (1-4): Tu mente se expande hacia la filosofía, los viajes y la educación (Casa 9). El inicio del año es excelente para planificar aventuras y buscar una nueva visión del mundo.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Enfoque Semanal: Relaciones Clave y Renacimiento Financiero (Casa 7 y 8).

  • Cierre de Año (29-31): Las relaciones y asociaciones requieren tu tacto y compromiso. La Nochevieja te pide cooperación y armonía con tu pareja o anfitrión.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a las finanzas complejas, intimidad y transformación (Casa 8). Busca estabilidad financiera y prepárate para un profundo crecimiento emocional en el inicio de enero.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Enfoque Semanal: Rutina, Salud y Asociaciones (Casa 6 y 7).

  • Cierre de Año (29-31): Concéntrate en organizar tu espacio de trabajo y tus rutinas de salud para un cierre de año eficiente. Evita el agotamiento.
  • Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo resalta las asociaciones y las relaciones uno a uno (Casa 7). Es un buen momento para comprometerte con un socio, negociar acuerdos o trabajar en el equilibrio de tu vida amorosa.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Enfoque Semanal: Creatividad, Placer y Bienestar (Casa 5 y 6).

  • Cierre de Año (29-31): Tu energía creativa está alta. Disfruta de la Nochevieja con juegos, romance y diversión. Usa tu método para organizar las celebraciones.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la salud, las rutinas y la eficiencia (Casa 6). El inicio de enero es ideal para establecer hábitos saludables y organizar tu agenda de trabajo.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Enfoque Semanal: Hogar, Familia y Autoexpresión (Casa 4 y 5).

  • Cierre de Año (29-31): La familia y el hogar son tu centro. Finaliza los preparativos domésticos y busca la estabilidad emocional en tu entorno íntimo.
  • Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo activa la creatividad, el romance y la alegría (Casa 5). El inicio de enero es perfecto para enfocarte en pasatiempos, arte y disfrutar de la vida social.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Enfoque Semanal: Comunicación y Estabilidad Doméstica (Casa 3 y 4).

  • Cierre de Año (29-31): Estarás ocupado con mensajes, trámites y llamadas de fin de año. Asegúrate de comunicar tus planes con claridad.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la familia, el hogar y las raíces (Casa 4). El inicio de enero es ideal para hacer mejoras en casa, pasar tiempo con parientes y buscar la seguridad emocional.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Enfoque Semanal: Finanzas y Conexiones Cercanas (Casa 2 y 3).

  • Cierre de Año (29-31): La estabilidad financiera es la prioridad. Revisa tu presupuesto y haz planes realistas para la prosperidad del nuevo año.
  • Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo activa la comunicación, el aprendizaje y los viajes cortos (Casa 3). Es un buen momento para retomar la escritura, estudiar y contactar a hermanos o vecinos.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Enfoque Semanal: Poder Personal y Estabilidad Financiera (Casa 1 y 2).

  • Cierre de Año (29-31): Con el Sol en tu signo, te sientes poderoso y ambicioso. Termina el año con una visión clara de tus metas personales.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a las finanzas personales y la autovaloración (Casa 2). El inicio de enero es el momento perfecto para establecer un presupuesto sólido y trabajar en aumentar tus ingresos.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Enfoque Semanal: Introspección y Nuevos Comienzos (Casa 12 y 1).

  • Cierre de Año (29-31): Necesitas tiempo a solas para la introspección y la liberación de cargas. Prepárate mentalmente para el nuevo ciclo que se acerca (tu temporada).
  • Inicio de Año (1-4): El Año Nuevo te encuentra con el foco en ti, tu imagen y tus metas (Casa 1). Te sientes renovado y listo para iniciar un nuevo ciclo personal con gran energía y ambición.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Enfoque Semanal: Vida Social y Sanación (Casa 11 y 12).

  • Cierre de Año (29-31): La vida social y los amigos son tu fuente de alegría. Disfruta de la Nochevieja y comparte tus aspiraciones futuras con tu red de contactos.
  • Inicio de Año (1-4): El foco se mueve a la introspección, el descanso y la espiritualidad (Casa 12). El inicio de enero te pide tiempo a solas y el trabajo de sanación interna para liberarte de las tensiones del año pasado.

