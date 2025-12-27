Ley de Inocencia Fiscal: Luis Caputo fustigó a los bancos que puedan "romper las p..."
El ministro de Economía recomendó a los usuarios de redes sociales depositar sus dólares en el Banco Nación porque la nueva norma será cumplida estrictamente.
Tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, Luis ‘Toto’ Caputo hizo hoy una encendida defensa del Banco Nación en sus redes sociales, en detrimento de otros bancos privados y públicos del país que, eventualmente, podrían “romper las p…” al no respetar los principios sostenidos por esa norma votada recientemente en el Senado.
En sus redes sociales, el ministro de Economía no se anduvo con vueltas al defender la Ley y a la entidad financiera nacional, advirtiendo que “si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p...), no pierdan su tiempo”.
“Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, indicó el funcionario.
En ese sentido, Caputo precisó: “Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”.
El ministro escreibió ese texto al retuitear otra publicación de un usuario que decía: “Ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los complance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más”.
Ley de Inocencia Fiscal
Como se informó, el Senado aprobó el viernes la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones en el régimen penal tributario, al crear un nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias y se sube el umbral de montos a partir del cual se configura la evasión impositiva, que habilita sanciones por parte de ARCA.
El objetivo de la ley se basa en la simplificación de los trámites, reducción de la carga administrativa, fomentar el cumplimiento voluntario del pago de los tributos y que los ahorristas ingresen dólares del mercado informal al sistema formal sin penalidades.
En efecto, la ley despenaliza la evasión de montos menores, actualiza valores obsoletos, simplifica la declaración jurada para determinados contribuyentes, y reduce la discrecionalidad de ARCA en la fiscalización, siempre que no existan discrepancias significativas.
Para ello, introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683 y Decreto 821/98), modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y propone un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
