Ley de Inocencia Fiscal: Luis Caputo fustigó a los bancos que puedan "romper las p..."

Ley de Inocencia Fiscal

Como se informó, el Senado aprobó el viernes la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones en el régimen penal tributario, al crear un nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias y se sube el umbral de montos a partir del cual se configura la evasión impositiva, que habilita sanciones por parte de ARCA.

El objetivo de la ley se basa en la simplificación de los trámites, reducción de la carga administrativa, fomentar el cumplimiento voluntario del pago de los tributos y que los ahorristas ingresen dólares del mercado informal al sistema formal sin penalidades.

En efecto, la ley despenaliza la evasión de montos menores, actualiza valores obsoletos, simplifica la declaración jurada para determinados contribuyentes, y reduce la discrecionalidad de ARCA en la fiscalización, siempre que no existan discrepancias significativas.

Para ello, introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683 y Decreto 821/98), modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y propone un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada.