Nito Artaza habló sobre el delicado estado de salud de Silvina Scheffler: "Pudieron detectar..."

Lo cierto es que el ser humano puede contagiarse al entrar en contacto con agua contaminada, suelo húmedo o el contacto directo con el orín.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 30 días después del contacto. En muchos casos se confunde con una gripe fuerte, pero tiene señales características:

Fiebre alta y repentina.

Dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas y la zona lumbar.

Dolor de cabeza fuerte.

Enrojecimiento de los ojos (sin secreción).

Náuseas, vómitos o diarrea.

Ictericia: coloración amarillenta en la piel y los ojos (en casos más graves).

Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede progresar a una fase grave (conocida como Enfermedad de Weil) que causa:

Falla renal o hepática.

Meningitis.

Dificultad respiratoria o hemorragias pulmonares.