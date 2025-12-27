Nito Artaza habló sobre el delicado estado de salud de Silvina Scheffler: "Pudieron detectar..."
El humorista brindó detalles sobre el estado de salud de su expareja, a quien visitó en la Clínica Bazterrica tras el diagnóstico de leptospirosis.
La salud de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano, estas últimas horas volvió a ocupar un lugar central en la agenda mediática tras conocerse que atravesó un cuadro complejo de leptospirosis que requirió internación en terapia intensiva. En ese contexto, Nito Artaza tomó la palabra y brindó precisiones sobre el estado actual de su expareja y su evolución médica, llevando algo de alivio en medio de la preocupación.
“Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común”, le contó a un reconocido medio, y agregó: “El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban, se lo detectaron al final”.
El productor teatral también resaltó el trabajo del equipo de salud y el acompañamiento familiar durante la internación. “Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto. Estuvo su hermana, y también vino su madre desde Entre Ríos”.
Por último, Artaza llevó tranquilidad al describir el presente de su expareja y su ánimo actual: “Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”.
Qué es la leptospirosis, la enfermedad que contrajo Silvina Scheffler
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Leptospira. Se trata de una zoonosis, lo que significa que se transmite de los animales a los seres humanos. La bacteria se encuentra en la orina de animales infectados (principalmente ratas, pero también perros, vacas y caballos).
Lo cierto es que el ser humano puede contagiarse al entrar en contacto con agua contaminada, suelo húmedo o el contacto directo con el orín.
Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 30 días después del contacto. En muchos casos se confunde con una gripe fuerte, pero tiene señales características:
-
Fiebre alta y repentina.
Dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas y la zona lumbar.
Dolor de cabeza fuerte.
Enrojecimiento de los ojos (sin secreción).
Náuseas, vómitos o diarrea.
Ictericia: coloración amarillenta en la piel y los ojos (en casos más graves).
Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede progresar a una fase grave (conocida como Enfermedad de Weil) que causa:
-
Falla renal o hepática.
-
Meningitis.
-
Dificultad respiratoria o hemorragias pulmonares.
