Horóscopo de hoy para Aries, Escorpio, Leo y los 12 signos: tu suerte este domingo 7 de diciembre

El domingo 7 de diciembre comienza con la necesidad de libertad y conexión social (Acuario), ideal para reuniones matutinas o actividades grupales. Hacia la tarde, el tono se vuelve más suave, sensible y contemplativo (Piscis). Es un día perfecto para descansar, conectar con la intuición, soñar o dedicarse al arte. La energía general favorece la empatía y el cierre de ciclos emocionales.