Horóscopo de hoy para Capricornio, Acuario, Leo y los 12 signos: tu suerte para este miércoles 21 de enero

Este miércoles 21 de enero de 2026, la energía astral está marcada por una profunda fluidez emocional y la búsqueda de autenticidad. Con el Sol recién ingresado en Acuario y una fuerte presencia planetaria en Capricornio (Mercurio, Venus, Marte y Plutón), nos encontramos en un punto de equilibrio entre la ambición disciplinada y la innovación visionaria.