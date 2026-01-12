Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 12 de enero

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las alianzas son clave hoy. Es un lunes ideal para firmar acuerdos o para definir los próximos pasos con tu pareja. Busca el equilibrio: no cedas en todo, pero mantén la disposición al diálogo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Día de alta productividad laboral. Sentirás satisfacción al tachar pendientes de tu lista. Es un buen momento para reorganizar tu oficina o tu lugar de trabajo para que sea más funcional.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu creatividad hoy tiene un propósito práctico. Es un gran día para lanzar una idea innovadora que sea rentable. En el amor, podrías sentir el impulso de formalizar un vínculo o dar un paso serio.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu atención se divide entre el trabajo y las necesidades de tu hogar. Quizás debas resolver algo relacionado con tu vivienda antes de enfocarte en la oficina. La paciencia con los familiares será vital hoy.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu capacidad de persuasión está en su punto máximo. Es un lunes excelente para las ventas, la enseñanza y el marketing. Alguien cercano te dará una información que será como la pieza que faltaba en tu rompecabezas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Foco en la gestión financiera. Hoy es un día para ser austero y planificar los gastos del mes. Podrías encontrar una nueva forma de ahorrar o de renegociar una tarifa a tu favor.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sigues liderando con el Sol en tu signo. Hoy te sentirás especialmente seguro de tus decisiones. Es un lunes para proyectar tu marca personal y dejar claro cuáles son tus condiciones.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día de trabajo silencioso. Prefieres los proyectos que puedas realizar solo y sin interrupciones. Aprovecha esta energía para terminar tareas que requieren análisis profundo o para cerrar ciclos del pasado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu red de contactos se vuelve muy activa hoy. Un colega o amigo podría presentarte a alguien que será clave para tus planes de este año. La colaboración grupal te traerá mejores resultados que el esfuerzo individual.