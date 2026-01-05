Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 5 de enero

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy te toca organizar las cuentas. Es un lunes para poner orden en deudas, impuestos o ahorros compartidos. En lo emocional, podrías tener una conversación intensa pero necesaria que aclarará el panorama con alguien cercano.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El foco está en tus sociedades. Si trabajas con otros, hoy es el día para sentar las bases de los objetivos comunes para este trimestre. En el amor, la comunicación con tu pareja se vuelve más práctica y realista.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu rutina diaria se vuelve exigente. Tendrás muchos pendientes, pero tu capacidad de organización será envidiable. Presta atención a tu postura y a tu espalda; el estrés del regreso a la rutina podría tensarte.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Inicias el lunes con un toque de alegría. Aunque el entorno sea serio, tú encuentras la manera de disfrutar lo que haces. Es un gran día para presentar ideas creativas, ya que serán bien recibidas por su viabilidad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu atención vuelve a los asuntos familiares o domésticos. Podrías sentir la necesidad de establecer nuevas reglas en casa o planificar una mejora en tu vivienda. La estabilidad en tu base personal te dará la fuerza para brillar fuera.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día de mucha comunicación escrita y verbal. Tu mente está rápida y lógica. Es el momento perfecto para enviar esos correos que postergaste o para tener esa reunión de negocios clave. Tu capacidad de persuasión es alta.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El dinero es el tema principal. Empezarás la semana buscando nuevas formas de rentabilizar tu tiempo. Evita gastos impulsivos hoy; la energía de Capricornio te pide austeridad y previsión para asegurar tu futuro.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Eres el dueño de la jornada. Con el Sol y Mercurio en tu signo, tu palabra es ley. Hoy es el mejor día del mes para iniciar algo que sea solo para ti. Tu presencia impone respeto y autoridad allá donde vayas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un lunes de trabajo tras bambalinas. No sentirás ganas de estar en el centro de atención. Aprovecha este bajo perfil para terminar tareas que requieren mucha concentración o para cerrar temas del pasado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu red de contactos se activa. Es un día excelente para el networking o para pedir consejo a un mentor. Te sentirás muy apoyado por tus colegas. Un proyecto grupal que parecía estancado toma un nuevo impulso hoy.