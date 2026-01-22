Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 22 de enero

Amor: La influencia de Marte te otorga una asertividad envidiable, pero cuidado con confundir pasión con dominio. Si tienes pareja, es un día ideal para resolver conflictos domésticos con una acción directa en lugar de palabras vacías. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con una mentalidad muy ambiciosa.

Trabajo y Dinero: Te encuentras en un pico de productividad. Un proyecto que iniciaste a principios de año comienza a mostrar resultados tangibles. No te detengas ahora; el éxito depende de tu capacidad para liderar sin avasallar a tus colaboradores.